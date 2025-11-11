Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні у справі експрацівника прокуратури Андрія Молочного, обвинуваченого у смертельній ДТП. Суд призначив розгляд справи на 18 листопада, де Молочний обвинувачується за ч. 3 ст. 286-1 КК України.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні у резонансній справі щодо смертельної ДТП, яку скоїв експрацівник органів прокуратури Андрій Молочний. Кравченко наголосив - "ця справа нагадування для всіх — робота в правоохоронних органах це подвійна відповідальність, а не індульгенція", передає УНН. Сьогодні взяв участь у підготовчому судовому засіданні у справі, що стала резонансною, смертельна ДТП за участі колишнього працівника органів прокуратури - повідомив Кравченко. Він нагадав, що 19 липня на вулиці Великій Васильківській у Києві він, перебуваючи за кермом, у стані алкогольного сп’яніння (1,77 проміле), вилетів на тротуар і збив жінку. Від отриманих травм вона померла в лікарні. Після наїзду водій намагався втекти з місця події, але був затриманий. У той же день йому оголошено підозру та звільнено з органів прокуратури. Понад три місяці минуло з дня трагедії. Досудове розслідування завершено. Групою прокурорів, яку я очолював, зібрано вичерпну доказову базу: відеозаписи з камер спостереження, показання свідків, результати восьми експертиз, серед яких судово-медична, автотехнічна, психологічна, дактилоскопічна, молекулярно-генетична - додав Генпрокурор. За його словами, сьогодні суд ухвалив рішення призначити справу до розгляду. Колишній працівник прокуратури обвинувачується за ч. 3 ст. 286-1 КК України — порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини. Засідання відбудеться 18 листопада. Наша позиція непохитна: покарання має бути невідворотним і справедливим. Ця справа нагадування для всіх — робота в правоохоронних органах це подвійна відповідальність, а не індульгенція - резюмував Кравченко. Збиття жінки прокурором у Києві: Генпрокурор розповів, що особисто представлятиме обвинувачення Контекст У ніч проти 20 липня у Києві працівник прокуратури наїхав на жінку на пішохідній зоні та втік з місця ДТП. Порушника затримали в результаті й ним виявився головний спеціаліст прокуратури Андрій Молочний. Жінка від отриманих травм померла. Результат обстеження водія показав 1,77 проміле алкоголю у крові при допустимих 0,2 проміле. Згодом Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури Андрію Молочному. ЗМІ писали, що йдеться саме про сина відомого коміка-зрадника Андрія Молочного, який був резидентом Comedy Club та актора серіалу "Файна Юкрайна".