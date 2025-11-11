$41.960.02
Графіки відключень електроенергії
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
УНН Lite
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні

Київ • УНН

 • 11238 перегляди

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні у справі експрацівника прокуратури Андрія Молочного, обвинуваченого у смертельній ДТП. Суд призначив розгляд справи на 18 листопада, де Молочний обвинувачується за ч. 3 ст. 286-1 КК України.

Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні у резонансній справі щодо смертельної ДТП, яку скоїв експрацівник органів прокуратури Андрій Молочний. Кравченко наголосив - "ця справа нагадування для всіх — робота в правоохоронних органах це подвійна відповідальність, а не індульгенція", передає УНН.

Сьогодні взяв участь у підготовчому судовому засіданні у справі, що стала резонансною, смертельна ДТП за участі колишнього працівника органів прокуратури 

- повідомив Кравченко.

Він нагадав, що 19 липня на вулиці Великій Васильківській у Києві він, перебуваючи за кермом, у стані алкогольного сп’яніння (1,77 проміле), вилетів на тротуар і збив жінку. Від отриманих травм вона померла в лікарні.

Після наїзду водій намагався втекти з місця події, але був затриманий. У той же день йому оголошено підозру та звільнено з органів прокуратури.

Понад три місяці минуло з дня трагедії. Досудове розслідування завершено. Групою прокурорів, яку я очолював, зібрано вичерпну доказову базу: відеозаписи з камер спостереження, показання свідків, результати восьми експертиз, серед яких судово-медична, автотехнічна, психологічна, дактилоскопічна, молекулярно-генетична 

- додав Генпрокурор.

За його словами, сьогодні суд ухвалив рішення призначити справу до розгляду. Колишній працівник прокуратури обвинувачується за ч. 3 ст. 286-1 КК України — порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини. Засідання відбудеться 18 листопада.

Наша позиція непохитна: покарання має бути невідворотним і справедливим. Ця справа нагадування для всіх — робота в правоохоронних органах це подвійна відповідальність, а не індульгенція 

- резюмував Кравченко.

Контекст

У ніч проти 20 липня у Києві працівник прокуратури наїхав на жінку на пішохідній зоні та втік з місця ДТП. Порушника затримали в результаті й ним виявився головний спеціаліст прокуратури Андрій Молочний.

Жінка від отриманих травм померла. Результат обстеження водія показав 1,77 проміле алкоголю у крові при допустимих 0,2 проміле.

Згодом Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури Андрію Молочному. 

ЗМІ писали, що йдеться саме про сина відомого коміка-зрадника Андрія Молочного, який був резидентом Comedy Club та актора серіалу "Файна Юкрайна".

Антоніна Туманова

