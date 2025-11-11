Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры Молочного: Генпрокурор Кравченко принял участие в подготовительном судебном заседании

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко принял участие в подготовительном судебном заседании по резонансному делу о смертельном ДТП, которое совершил экс-сотрудник органов прокуратуры Андрей Молочный. Кравченко подчеркнул - "это дело напоминание для всех — работа в правоохранительных органах это двойная ответственность, а не индульгенция", передает УНН.

Сегодня принял участие в подготовительном судебном заседании по делу, ставшему резонансным, смертельное ДТП с участием бывшего работника органов прокуратуры - сообщил Кравченко.

Он напомнил, что 19 июля на улице Большой Васильковской в Киеве он, находясь за рулем, в состоянии алкогольного опьянения (1,77 промилле), вылетел на тротуар и сбил женщину. От полученных травм она скончалась в больнице.

После наезда водитель пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. В тот же день ему объявлено подозрение и уволен из органов прокуратуры.

Более трех месяцев прошло со дня трагедии. Досудебное расследование завершено. Группой прокуроров, которую я возглавлял, собрана исчерпывающая доказательная база: видеозаписи с камер наблюдения, показания свидетелей, результаты восьми экспертиз, среди которых судебно-медицинская, автотехническая, психологическая, дактилоскопическая, молекулярно-генетическая - добавил Генпрокурор.

По его словам, сегодня суд принял решение назначить дело к рассмотрению. Бывший работник прокуратуры обвиняется по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины — нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. Заседание состоится 18 ноября.

Наша позиция непоколебима: наказание должно быть неотвратимым и справедливым. Это дело напоминание для всех — работа в правоохранительных органах это двойная ответственность, а не индульгенция - резюмировал Кравченко.

Контекст

В ночь на 20 июля в Киеве работник прокуратуры наехал на женщину на пешеходной зоне и скрылся с места ДТП. Нарушителя задержали в результате и им оказался главный специалист прокуратуры Андрей Молочный.

Женщина от полученных травм скончалась. Результат обследования водителя показал 1,77 промилле алкоголя в крови при допустимых 0,2 промилле.

Впоследствии Шевченковский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сотруднику прокуратуры Андрею Молочному.

СМИ писали, что речь идет именно о сыне известного комика-предателя Андрея Молочного, который был резидентом Comedy Club и актера сериала "Файна Юкрайна".