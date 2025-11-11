Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры Молочного: Генпрокурор Кравченко принял участие в подготовительном судебном заседании

$41.960.02
Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
15:57 • 19122 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
14:28 • 28692 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба
13:20 • 21835 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
13:01 • 34446 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 29441 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 20889 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 23681 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 25384 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 27945 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов
Три области переведены на экстренные отключения света - Укрэнерго
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананом
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларов
Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба
Эксклюзив
14:28 • 28700 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананом
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 29447 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькой
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларов
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победители
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукцион
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры Молочного: Генпрокурор Кравченко принял участие в подготовительном судебном заседании

Киев • УНН

 • 1900 просмотра

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко принял участие в подготовительном судебном заседании по делу экс-сотрудника прокуратуры Андрея Молочного, обвиняемого в смертельном ДТП. Суд назначил рассмотрение дела на 18 ноября, где Молочный обвиняется по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины.

Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры Молочного: Генпрокурор Кравченко принял участие в подготовительном судебном заседании

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко принял участие в подготовительном судебном заседании по резонансному делу о смертельном ДТП, которое совершил экс-сотрудник органов прокуратуры Андрей Молочный. Кравченко подчеркнул - "это дело напоминание для всех — работа в правоохранительных органах это двойная ответственность, а не индульгенция", передает УНН.

Сегодня принял участие в подготовительном судебном заседании по делу, ставшему резонансным, смертельное ДТП с участием бывшего работника органов прокуратуры 

- сообщил Кравченко.

Он напомнил, что 19 июля на улице Большой Васильковской в Киеве он, находясь за рулем, в состоянии алкогольного опьянения (1,77 промилле), вылетел на тротуар и сбил женщину. От полученных травм она скончалась в больнице.

После наезда водитель пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. В тот же день ему объявлено подозрение и уволен из органов прокуратуры.

Более трех месяцев прошло со дня трагедии. Досудебное расследование завершено. Группой прокуроров, которую я возглавлял, собрана исчерпывающая доказательная база: видеозаписи с камер наблюдения, показания свидетелей, результаты восьми экспертиз, среди которых судебно-медицинская, автотехническая, психологическая, дактилоскопическая, молекулярно-генетическая 

- добавил Генпрокурор.

По его словам, сегодня суд принял решение назначить дело к рассмотрению. Бывший работник прокуратуры обвиняется по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины — нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. Заседание состоится 18 ноября.

Наша позиция непоколебима: наказание должно быть неотвратимым и справедливым. Это дело напоминание для всех — работа в правоохранительных органах это двойная ответственность, а не индульгенция 

- резюмировал Кравченко.

Сбитие женщины прокурором в Киеве: Генпрокурор рассказал, что лично будет представлять обвинение22.09.25, 16:19 • 3117 просмотров

Контекст

В ночь на 20 июля в Киеве работник прокуратуры наехал на женщину на пешеходной зоне и скрылся с места ДТП. Нарушителя задержали в результате и им оказался главный специалист прокуратуры Андрей Молочный.

Женщина от полученных травм скончалась. Результат обследования водителя показал 1,77 промилле алкоголя в крови при допустимых 0,2 промилле.

Впоследствии Шевченковский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сотруднику прокуратуры Андрею Молочному. 

СМИ писали, что речь идет именно о сыне известного комика-предателя Андрея Молочного, который был резидентом Comedy Club и актера сериала "Файна Юкрайна".

Антонина Туманова

