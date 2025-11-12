Skims Кім Кардаш’ян залучає $5 млрд для глобальної експансії – Bloomberg
Київ • УНН
Бренд одягу Кім Кардаш’ян Skims отримав $5 мільярдів у новому раунді фінансування, готуючись розширити мережу магазинів і запустити нові лінії продукції. Раунд у $225 млн очолила Goldman Sachs Alternatives, до нього приєдналися фонди, пов’язані з BDT & MSD Partners. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Компанія очікує, що чистий обсяг продажів перевищить $1 млрд у 2025 році.
Сьогоднішня заява підтверджує наполегливу працю нашої неймовірної команди та партнерів, які допомогли нам розпочати цей захопливий новий розділ, ставши глобальним омніканальним роздрібним брендом
Skims виходить за межі коригуючої білизни та спідньої білизни, цього року запустивши спільний бренд NikeSkims для спортивного одягу. Компанія планує поступово перейти від онлайн-продажів до переважно фізичних магазинів: зараз вона має 20 магазинів у США та Мексиці. Попередній раунд 2023 року оцінив Skims у $4 млрд.
