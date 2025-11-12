Skims Кім Кардаш’ян залучає $5 млрд для глобальної експансії – Bloomberg

$42.010.06
12 листопада, 15:53
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у Ватикані20:00
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти Франції12 листопада, 14:08
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10
Планування бюджету на різдвяні свята12 листопада, 11:09
Фініки: користь і шкода12 листопада, 08:20
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у Ватикані20:00
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезон12 листопада, 07:09
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57
Skims Кім Кардаш’ян залучає $5 млрд для глобальної експансії – Bloomberg

Київ • УНН

 2862 перегляди

Бренд одягу Skims отримав $5 мільярдів у новому раунді фінансування, готуючись розширити мережу магазинів та запустити нові лінії продукції. Компанія очікує, що чистий обсяг продажів перевищить $1 млрд у 2025 році.

Skims Кім Кардаш’ян залучає $5 млрд для глобальної експансії – Bloomberg

Бренд одягу Кім Кардаш’ян Skims отримав $5 мільярдів у новому раунді фінансування, готуючись розширити мережу магазинів і запустити нові лінії продукції. Раунд у $225 млн очолила Goldman Sachs Alternatives, до нього приєдналися фонди, пов’язані з BDT & MSD Partners. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Компанія очікує, що чистий обсяг продажів перевищить $1 млрд у 2025 році.

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику16.03.25, 15:56 • 104864 перегляди

Сьогоднішня заява підтверджує наполегливу працю нашої неймовірної команди та партнерів, які допомогли нам розпочати цей захопливий новий розділ, ставши глобальним омніканальним роздрібним брендом 

– заявила Кардаш’ян, співзасновниця та головна креативна директорка Skims.

Skims виходить за межі коригуючої білизни та спідньої білизни, цього року запустивши спільний бренд NikeSkims для спортивного одягу. Компанія планує поступово перейти від онлайн-продажів до переважно фізичних магазинів: зараз вона має 20 магазинів у США та Мексиці. Попередній раунд 2023 року оцінив Skims у $4 млрд.

Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фото23.10.25, 15:24 • 43524 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоНовини Світу
Бренд
Кім Кардаш'ян
Tesla Inc
Bloomberg
Мексика
Сполучені Штати Америки
Лондон