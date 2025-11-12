Skims Ким Кардашьян привлекает $5 млрд для глобальной экспансии – Bloomberg
Киев • УНН
Бренд одежды Skims получил $5 миллиардов в новом раунде финансирования, готовясь расширить сеть магазинов и запустить новые линии продукции. Компания ожидает, что чистый объем продаж превысит $1 млрд в 2025 году.
Бренд одежды Ким Кардашьян Skims получил $5 миллиардов в новом раунде финансирования, готовясь расширить сеть магазинов и запустить новые линии продукции. Раунд в $225 млн возглавила Goldman Sachs Alternatives, к нему присоединились фонды, связанные с BDT & MSD Partners. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Компания ожидает, что чистый объем продаж превысит $1 млрд в 2025 году.
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику16.03.25, 15:56 • 104861 просмотр
Сегодняшнее заявление подтверждает упорный труд нашей невероятной команды и партнеров, которые помогли нам начать эту захватывающую новую главу, став глобальным омниканальным розничным брендом
Skims выходит за пределы корректирующего белья и нижнего белья, в этом году запустив совместный бренд NikeSkims для спортивной одежды. Компания планирует постепенно перейти от онлайн-продаж к преимущественно физическим магазинам: сейчас она имеет 20 магазинов в США и Мексике. Предыдущий раунд 2023 года оценил Skims в $4 млрд.
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фото23.10.25, 15:24 • 43518 просмотров