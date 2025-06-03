Скільки простоювали ТЦ в Україні через тривоги у травні: деталі
Київ • УНН
У травні тривалість повітряних тривог, під час яких ТЦ призупиняли роботу, суттєво скоротилася, особливо в центрі. Найбільше полегшення відчули ТЦ Дніпропетровської та Харківської областей.
У травні тривалість повітряних тривог, під час яких робота торговельних центрів в Україні була зупинена, суттєво скоротилася порівняно з попередніми місяцями. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Української ради торгових центрів (УРТЦ).
Деталі
Найбільше знижені простої ТЦ під час тривог спостерігались в центральних регіонах країни.
За інформацією УРТЦ, у травні спостерігалося:
- скорочення
середньої тривалості тривог у більшості регіонів;
- зниження кількості
тривог у центральних областях;
- загальне зменшення
впливу повітряних тривог на роботу ТЦ;
- позитивна динаміка,
яка дозволила збільшити період безперебійної діяльності ТЦ.
Найбільше полегшення у порівнянні з попереднім місяцем відчули ТЦ Дніпропетровської області (зменшення показника з 24,3% 4,8%) та Харкова (з 23,1% до 11,8%), в яких також суттєво знизилась загальна тривалість повітряних тривог
Проте, в деяких регіонах частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи ТЦ, навпаки – зросла. Мова йде про Донецьку, Кіровоградську, Черкаську, Миколаївську та Одеську області.
П'ятірка регіонів, ТЦ яких найбільше переривали свою роботу через повітряні тривоги в травні 2025 р. виглядає наступним чином: Донецька обл. (67,3%), Сумська обл. (50,9%), Запорізька обл. (17,7%), Харківська обл. (11,8%) та Полтавська обл. (9,5%)
У пресслужбі також зазначили, що попри продовження ворожих атак, адаптація бізнесу до умов воєнного часу продовжується, а власники ТЦ і надалі впроваджують заходи безпеки для персоналу та відвідувачів.
Додатково
Українська Рада Торгових Центрів розробила інтерактивну карту тривалості повітряних тривог в регіонах України з 24 лютого 2022 р. Карта оновлюватиметься щомісяця та дозволяє відстежувати в динаміці основні показники в розрізі регіонів.
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