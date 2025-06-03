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Скільки простоювали ТЦ в Україні через тривоги у травні: деталі

Київ • УНН

 • 1144 перегляди

У травні тривалість повітряних тривог, під час яких ТЦ призупиняли роботу, суттєво скоротилася, особливо в центрі. Найбільше полегшення відчули ТЦ Дніпропетровської та Харківської областей.

Скільки простоювали ТЦ в Україні через тривоги у травні: деталі

У травні тривалість повітряних тривог, під час яких робота торговельних центрів в Україні була зупинена, суттєво скоротилася порівняно з попередніми місяцями. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Української ради торгових центрів (УРТЦ).

Деталі

Найбільше знижені простої ТЦ під час тривог спостерігались в центральних регіонах країни.

За інформацією УРТЦ, у травні спостерігалося:

  • скорочення середньої тривалості тривог у більшості регіонів;
    • зниження кількості тривог у центральних областях;
      • загальне зменшення впливу повітряних тривог на роботу ТЦ;
        • позитивна динаміка, яка дозволила збільшити період безперебійної діяльності ТЦ.

          Найбільше полегшення у порівнянні з попереднім місяцем відчули ТЦ Дніпропетровської області (зменшення показника з 24,3% 4,8%) та Харкова (з 23,1% до 11,8%), в яких також суттєво знизилась загальна тривалість повітряних тривог

          – зазначили в пресслужбі УРТЦ.

          Проте, в деяких регіонах частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи ТЦ, навпаки – зросла. Мова йде про Донецьку, Кіровоградську, Черкаську, Миколаївську та Одеську області.

          П'ятірка регіонів, ТЦ яких найбільше переривали свою роботу через повітряні тривоги в травні 2025 р. виглядає наступним чином: Донецька обл. (67,3%), Сумська обл. (50,9%), Запорізька обл. (17,7%), Харківська обл. (11,8%) та Полтавська обл. (9,5%)

          – деталізували в пресслужбі Української ради торгових центрів.

          У пресслужбі також зазначили, що попри продовження ворожих атак, адаптація бізнесу до умов воєнного часу продовжується, а власники ТЦ і надалі впроваджують заходи безпеки для персоналу та відвідувачів.

          Додатково

          Українська Рада Торгових Центрів розробила інтерактивну карту тривалості повітряних тривог в регіонах України з 24 лютого 2022 р. Карта оновлюватиметься щомісяця та дозволяє відстежувати в динаміці основні показники в розрізі регіонів.

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          Андрій Кулик

          Андрій Кулик

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