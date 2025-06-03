Сколько простаивали ТЦ в Украине из-за тревог в мае: детали

В мае продолжительность воздушных тревог, во время которых работа торговых центров в Украине была остановлена, существенно сократилась по сравнению с предыдущими месяцами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского совета торговых центров (УСТЦ).

Детали

Наибольшее снижение простоев ТЦ во время тревог наблюдалось в центральных регионах страны.

По информации УСТЦ, в мае наблюдалось:

Наибольшее облегчение по сравнению с предыдущим месяцем почувствовали ТЦ Днепропетровской области (уменьшение показателя с 24,3% до 4,8%) и Харькова (с 23,1% до 11,8%), в которых также существенно снизилась общая продолжительность воздушных тревог

Однако, в некоторых регионах доля продолжительности воздушных тревог в течение времени работы ТЦ, наоборот – выросла. Речь идет о Донецкой, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях.

Пятерка регионов, ТЦ которых больше всего прерывали свою работу из-за воздушных тревог в мае 2025 г. выглядит следующим образом: Донецкая обл. (67,3%), Сумская обл. (50,9%), Запорожская обл. (17,7%), Харьковская обл. (11,8%) и Полтавская обл. (9,5%)