Сколько простаивали ТЦ в Украине из-за тревог в мае: детали
Киев • УНН
В мае продолжительность воздушных тревог, во время которых ТЦ приостанавливали работу, существенно сократилась, особенно в центре. Наибольшее облегчение почувствовали ТЦ Днепропетровской и Харьковской областей.
В мае продолжительность воздушных тревог, во время которых работа торговых центров в Украине была остановлена, существенно сократилась по сравнению с предыдущими месяцами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского совета торговых центров (УСТЦ).
Детали
Наибольшее снижение простоев ТЦ во время тревог наблюдалось в центральных регионах страны.
По информации УСТЦ, в мае наблюдалось:
- сокращение
средней продолжительности тревог в большинстве регионов;
- снижение количества
тревог в центральных областях;
- общее уменьшение
влияния воздушных тревог на работу ТЦ;
- положительная динамика,
которая позволила увеличить период бесперебойной деятельности ТЦ.
Наибольшее облегчение по сравнению с предыдущим месяцем почувствовали ТЦ Днепропетровской области (уменьшение показателя с 24,3% до 4,8%) и Харькова (с 23,1% до 11,8%), в которых также существенно снизилась общая продолжительность воздушных тревог
Однако, в некоторых регионах доля продолжительности воздушных тревог в течение времени работы ТЦ, наоборот – выросла. Речь идет о Донецкой, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях.
Пятерка регионов, ТЦ которых больше всего прерывали свою работу из-за воздушных тревог в мае 2025 г. выглядит следующим образом: Донецкая обл. (67,3%), Сумская обл. (50,9%), Запорожская обл. (17,7%), Харьковская обл. (11,8%) и Полтавская обл. (9,5%)
В пресс-службе также отметили, что несмотря на продолжение вражеских атак, адаптация бизнеса к условиям военного времени продолжается, а владельцы ТЦ и в дальнейшем внедряют меры безопасности для персонала и посетителей.
Дополнительно
Украинский Совет Торговых Центров разработал интерактивную карту продолжительности воздушных тревог в регионах Украины с 24 февраля 2022 г. Карта будет обновляться ежемесячно и позволяет отслеживать в динамике основные показатели в разрезе регионов.
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