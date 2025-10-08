Скарг на порушення мовного закону побільшало на 27%: регіони-лідери

$41.340.11
48.270.11
ukenru
7 жовтня, 15:10 • 33214 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 42348 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 32137 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 35386 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 33370 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 58496 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 47640 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 74327 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 61563 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 58004 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
91%
752мм
Популярнi новини
російський агент отримав 15 років за спробу встановлення GPS-трекера на авто ЗСУ7 жовтня, 20:30 • 10651 перегляди
"Укрзалізниця" скасувала низку потягів через безпекову ситуацію: список рейсів7 жовтня, 22:19 • 10483 перегляди
СБУ та Нацполіція заблокували нові "схеми для ухилянтів": серед затриманих – експосадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладівPhoto01:02 • 12475 перегляди
У Криму окупанти перевіряють, чи є в телефонах школярів VPN та українська мова 02:06 • 10168 перегляди
Ізраїль та ХАМАС досягли "прогресу" на переговорах в Єгипті - CNN02:56 • 11438 перегляди
Публікації
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство7 жовтня, 15:10 • 33214 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 7 жовтня, 13:53 • 29483 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 58496 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 68827 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 77187 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Білл Клінтон
Гілларі Клінтон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Полтава
Харків
Реклама
УНН Lite
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 28752 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 32911 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 85014 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 80123 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 154825 перегляди
Актуальне
The New York Times
Leopard 2
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Forbes
The Guardian

Скарг на порушення мовного закону побільшало на 27%: регіони-лідери

Київ • УНН

 • 810 перегляди

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови зареєстрував 2227 скарг за три квартали 2025 року, що на 27% більше, ніж торік. Найчастіше скаржилися на відсутність української версії сайтів, мову зовнішньої реклами та обслуговування.

Скарг на порушення мовного закону побільшало на 27%: регіони-лідери

Кількість скарг щодо порушення мовного закону з початку цього року зросла на 27%, найбільше - у Києві та в Одеській області, повідомили в секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови, пише УНН.

Протягом III кварталів 2025 року секретаріат зареєстрував 2227 скарг громадян щодо порушення Закону України "Про функціонування української мови як державної", що на 27% більше ніж за аналогічний період минулого року (1633 скарги)

- повідомили у секретаріаті.

На що скаржаться

Найбільше порушень стосувалися:

  • відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та веб-сайтів - 574 звернень (26%);
    • мови зовнішньої реклами та вивісок - 443 звернення (20%);
      • порушень під час безпосереднього обслуговування - 397 звернень (18%);
        • сфери освіти - 145 звернень (7%)
          • сфери культури - 112 звернень (5%);
            • порушень у медичних закладах - 93 звернення (4%).

              Скарги також надходили щодо інформації про товари та послуги (етикетки, чеки, меню) - 115 звернень, та порушень у сферах медіа (82), транспорту (53), книговидання (35), спорту (25) тощо.

              Регіони-лідери за скаргами

              Найбільше скарг на порушення мовного законодавства надійшло з Києва - 870 звернень (39% від загальної кількості), Одеської - 339 (15%), Харківської - 286 (13%) та Дніпропетровської областей - 201 (9%).

              Повторне порушення мовного закону: скільки доведеться заплатити українцям?25.10.24, 12:15 • 14785 переглядiв

              Юлія Шрамко

              СуспільствоПолітика
              Харківська область
              Одеська область
              Дніпропетровська область
              Україна
              Київ