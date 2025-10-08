Скарг на порушення мовного закону побільшало на 27%: регіони-лідери

Кількість скарг щодо порушення мовного закону з початку цього року зросла на 27%, найбільше - у Києві та в Одеській області, повідомили в секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови, пише УНН.

Протягом III кварталів 2025 року секретаріат зареєстрував 2227 скарг громадян щодо порушення Закону України "Про функціонування української мови як державної", що на 27% більше ніж за аналогічний період минулого року (1633 скарги) - повідомили у секретаріаті.

На що скаржаться

Найбільше порушень стосувалися:

відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та веб-сайтів - 574 звернень (26%);

мови зовнішньої реклами та вивісок - 443 звернення (20%);

порушень під час безпосереднього обслуговування - 397 звернень (18%);

сфери освіти - 145 звернень (7%)

сфери культури - 112 звернень (5%);

порушень у медичних закладах - 93 звернення (4%).

Скарги також надходили щодо інформації про товари та послуги (етикетки, чеки, меню) - 115 звернень, та порушень у сферах медіа (82), транспорту (53), книговидання (35), спорту (25) тощо.

Регіони-лідери за скаргами

Найбільше скарг на порушення мовного законодавства надійшло з Києва - 870 звернень (39% від загальної кількості), Одеської - 339 (15%), Харківської - 286 (13%) та Дніпропетровської областей - 201 (9%).

