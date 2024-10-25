Повторне порушення мовного закону: скільки доведеться заплатити українцям?
Київ • УНН
Уповноважений із захисту державної мови повідомив про штраф у 3400 грн за повторне порушення мовного закону. У 2023 році кількість звернень щодо порушень зменшилась у 1,7 рази порівняно з минулим роком.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що "наступальна" українізація покликана максимально захищати мовні права кожного українця. У випадку повторного порушення мовного закону передбачено штраф у розмірі 3400 грн. Про це він заявив в ефірі одного із українських телеканалів, передає УНН.
В першу чергу, мова йде про захист конституційних прав громадян України на інформацію та послуги державною мовою, тому до питання порушників у нас інструменти і вони передбачені чинним законодавством
За його словами, "наступальна" українізація — це максимальний захист мовних прав кожного українця.
Кремінь вважає, що суттєво змінюється мовна ситуація, а до порушників будуть застосовувати максимальні санкції.
"Ви знаєте, що у законі прописано, що у випадку першого порушення ми попереджаємо, а у випадку другого порушення мовного закону за конкретною статтею ми накладаємо штраф у розмірі 3400 грн", - додав він.
Нагадаємо
В Україні цього року зафіксовано 1808 звернень щодо порушення мовного закону, що в 1,7 рази менше, ніж торік.