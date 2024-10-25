Повторное нарушение языкового закона: сколько придется заплатить украинцам?
Киев • УНН
Уполномоченный по защите государственного языка сообщил о штрафе в 3400 грн за повторное нарушение языкового закона. В 2023 году количество обращений о нарушениях уменьшилось в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом.
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что «наступательная» украинизация призвана максимально защищать языковые права каждого украинца. В случае повторного нарушения языкового закона предусмотрен штраф в размере 3400 грн. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
В первую очередь, речь идет о защите конституционных прав граждан Украины на информацию и услуги на государственном языке, поэтому к вопросу нарушителей у нас инструменты и они предусмотрены действующим законодательством
По его словам, «наступательная» украинизация - это максимальная защита языковых прав каждого украинца.
Креминь считает, что существенно меняется языковая ситуация, а к нарушителям будут применять максимальные санкции.
«Вы знаете, что в законе прописано, что в случае первого нарушения мы предупреждаем, а в случае второго нарушения языкового закона по конкретной статье мы накладываем штраф в размере 3400 грн», - добавил он.
Напомним
В Украине в этом году зафиксировано 1808 обращений относительно нарушения языкового закона, что в 1,7 раза меньше, чем в прошлом году.