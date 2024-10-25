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Порушення мовного закону: скарг поменшало, а штрафів побільшало

Київ • УНН

 • 14165 перегляди

В Україні зафіксовано 1808 звернень щодо порушення мовного закону, що в 1,7 рази менше ніж торік. Найбільше скарг на відсутність української версії сайтів, при цьому кількість штрафів зросла у 1,7 рази.

Порушення мовного закону: скарг поменшало, а штрафів побільшало

В Україні цього року зафіксовано 1808 звернень щодо порушення мовного закону, що в 1,7 рази менше, ніж торік. Найбільше скарг - на відсутність української версії сайтів, при цьому кількість штрафів зросла у 1,7 рази, свідчать дані моніторингового сервісу Опендатабот, пише УНН.

Деталі

"1808 звернень громадян щодо порушення мовного закону зафіксовано в Україні цього року. Це у 1,7 рази менше, ніж за аналогічний період торік", - ідеться у повідомленні.

Найбільше українці скаржаться на відсутність української версії сайту - 29%. Обслуговування російською мовою стало причиною скарг у 16% звернень. Ще 14% порушень пов'язані з рекламою.

До антирейтингу регіонів цього року потрапили:

  • Київ - 706 звернень
  • Одещина - 326
  • Харківщина - 149
  • Дніпропетровщина - 148.

Звернень поменшало, водночас покарань за ними стало більше. Так, 216 протоколів було складено на порушників мовного закону цьогоріч. Це вже у 1,7 рази більше, ніж за весь 2023 рік.

Наразі вже накладено 64 штрафи та винесено 91 попередження. 

За минулий рік отримано 3692 звернень про порушення мовного закону – Кремінь02.05.24, 17:19 • 18517 переглядiв

Доповнення

16 липня 2022 року набрали чинності статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими за порушення вимог закону щодо державної мови в інтернеті може бути адміністративна відповідальність зі штрафом від 3400 до 5100 грн або попередженням, якщо порушення вчинене вперше. За повторне протягом року порушення - штраф 8500-11900 грн.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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