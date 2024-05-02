За минулий рік отримано 3692 звернень про порушення мовного закону – Кремінь
Київ • УНН
У 2023 році до Офісу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 3 692 звернення громадян щодо порушень мовного законодавства.
Протягом 2023 року до Офісу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 3692 звернень від громадян щодо порушення норм мовного законодавства. Про це повідомив Тарас Кремінь, Уповноважений із захисту державної мови під час брифінгу в Медіацентрі Україна, передає УНН.
Деталі
Протягом 2023 року до Офісу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 3692 звернення від громадян щодо порушення норм мовного законодавства, які стосувалися різних сфер.
Йдеться про порушення норм мовного законодавства у сферах інтернет-представництв (четверта частина від усіх звернень), реклами, вивісок, сфери освіти, охорони здоров’я, обслуговування, органів влади, інформації про товари та послуги.
Нагадаємо
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зустрівся з перекладачкою жестовою мовою пісень "Євробачення-2024" Катериною Заботкіною. Вони обговорили питання забезпечення прав жестомовних осіб на отримання інформації та послуг українською жестовою мовою.