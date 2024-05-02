За прошлый год получено 3692 обращений о нарушении языкового закона - Кремень

В течение 2023 года в Офис Уполномоченного по защите государственного языка поступило 3692 обращений от граждан о нарушении норм языкового законодательства. Об этом сообщил Тарас Кремень, Уполномоченный по защите государственного языка во время брифинга в Медиацентре Украины, передает УНН.

Детали

В течение 2023 года в Офис Уполномоченного по защите государственного языка поступило 3692 обращения от граждан о нарушении норм языкового законодательства, которые касались различных сфер.

Речь идет о нарушении норм языкового законодательства в сферах интернет-представительств (четвертая часть от всех обращений), рекламы, вывесок, сферы образования, здравоохранения, обслуживания, органов власти, информации о товарах и услугах.

Напомним,

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь встретился с переводчицей жестового языка песен "Евровидения-2024" Екатериной Заботкиной. Они обсудили вопросы обеспечения прав жестокоговорящих лиц на получение информации и услуг на украинском жестовом языке.