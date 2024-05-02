За прошлый год получено 3692 обращений о нарушении языкового закона - Кремень

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
  •  15431 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
  •  28789 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
  •  47997 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  71592 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  105276 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  125163 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  124348 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  118989 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  114995 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101832 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Украинского хакера в США приговорили к почти 14 годам тюрьмы за киберпреступления

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МХП вошла в 10 лучших работодателей Украины по версии Forbes

МХП вошла в 10 лучших работодателей Украины по версии Forbes

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6 мая в Брюсселе состоится Форум оборонной промышленности ЕС-Украина

6 мая в Брюсселе состоится Форум оборонной промышленности ЕС-Украина

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Шольц и Макрон сегодня проведут тайный ужин в Париже: что известно

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Не всем военнообязанным нужно обновлять свои данные в ТЦК после 18 мая

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30 апреля 2024, 10:14  •  195010 просмотра

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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

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Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  239861 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

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29 апреля 2024, 12:29  •  269734 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  269002 просмотра

За прошлый год получено 3692 обращений о нарушении языкового закона - Кремень

В 2023 году в Офис Уполномоченного по защите государственного языка поступило 3 692 обращения граждан о нарушениях языкового законодательства.

Общество •   •  5010 просмотра
За прошлый год получено 3692 обращений о нарушении языкового закона - Кремень

Украинского хакера в США приговорили к почти 14 годам тюрьмы за киберпреступления

Украинский хакер Ярослав Васинский приговорен к почти 14 годам заключения в США за участие в более 2 500 атаках вирусов-вымогателей, которые требовали выкуп в размере 700 миллионов долларов.

Новости Мира •   •  4031 просмотра
Украинского хакера в США приговорили к почти 14 годам тюрьмы за киберпреступления

МХП вошла в 10 лучших работодателей Украины по версии Forbes

МХП, международная продовольственная и агротехнологическая компания, вошла в десятку лучших работодателей Украины по версии Forbes и получила награду "Прорыв года", поднявшись с 34-й позиции в прошлогоднем рейтинге.

Новости Бизнеса •   •  2371 просмотра
МХП вошла в 10 лучших работодателей Украины по версии Forbes

6 мая в Брюсселе состоится Форум оборонной промышленности ЕС-Украина

6 мая в Брюсселе состоится Форум оборонной промышленности Украина-ЕС, призванный укрепить сотрудничество между европейской и украинской оборонной промышленностью и помочь Украине нарастить потенциал в таких приоритетных секторах, как противовоздушная оборона, боеприпасы, ракеты и беспилотники.

политика •   •  5802 просмотра
6 мая в Брюсселе состоится Форум оборонной промышленности ЕС-Украина

Ни одной российской песни не звучало в эфирах в прошлом году - языковой омбудсмен

Отчет языкового омбудсмена за 2023 год показал, что в эфире 14 общенациональных телерадиоорганизаций Украины не прозвучало ни одной российской песни, при этом 67,2% песен исполнялись исключительно на украинском языке, а остальные - на официальных языках ЕС, что свидетельствует о переориентации на европейский рынок.

Общество •   •  5647 просмотра
Ни одной российской песни не звучало в эфирах в прошлом году - языковой омбудсмен

На Сумском направлении ССО уничтожили вражеский ЗРК "Бук": видео

Украинские Силы специальных операций с помощью ударных беспилотников уничтожили на Сумском направлении вражеский российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" с пусковой установкой с шестью ракетами.

Война •   •  7849 просмотра
На Сумском направлении ССО уничтожили вражеский ЗРК "Бук": видео

Шольц и Макрон сегодня проведут тайный ужин в Париже: что известно

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон проведут тайный ужин в Париже, чтобы обсудить политику Европейского Союза и, в частности, предстоящий визит Си Цзиньпина во Францию.

Новости Мира •   •  6452 просмотра
Шольц и Макрон сегодня проведут тайный ужин в Париже: что известно

Удар рф по Дергачам на Харьковщине: семеро раненых, шесть из которых - дети

В результате российского удара по Дергачам в Харьковской области ранения получили семь человек, в том числе шестеро детей.

Война •   •  9132 просмотра
Удар рф по Дергачам на Харьковщине: семеро раненых, шесть из которых - дети

Не всем военнообязанным нужно обновлять свои данные в ТЦК после 18 мая

Не всем военнообязанным нужно обновлять свои данные в военкомате после 18 мая, если информация в Едином государственном реестре уже актуальна.

Общество •   •  9145 просмотра
Не всем военнообязанным нужно обновлять свои данные в ТЦК после 18 мая

Нанесли 290 млн гривен убытков на Черновицкой таможне: соорганизатору преступной организации избрана мера пресечения

Соорганизатору преступной организации на Черновицкой таможне Высший антикоррупционный суд назначил залог в размере 83 млн грн за схему уклонения от уплаты налогов, которая нанесла государству ущерб на 290 млн грн.

Экономика •   •  8917 просмотра
Нанесли 290 млн гривен убытков на Черновицкой таможне: соорганизатору преступной организации избрана мера пресечения