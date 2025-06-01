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Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня
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Племінниця засновника Цирку Кобзов загинула під час виступу в Таїланді

Київ • УНН

 • 2816 перегляди

В Таїланді загинула 28-річна акробатка Вероніка Кобзова, племінниця засновника Цирку Кобзов. Вона зірвалася з 15-метрової висоти під час виступу.

Племінниця засновника Цирку Кобзов загинула під час виступу в Таїланді

У Таїланді трагічно загинула 28-річна українська акробатка Вероніка Кобзова, племінниця засновника Цирку Кобзов. Про це він повідомив у себе на столу Facebook, пише УНН.

Деталі

Сьогодні через трагічну випадковість загинула моя племінниця Вероніка Кобзова. Вона обірвалася з 15 метрової висоти. Молода, красива, успішна і таке горе. Вероніко, завжди будемо пам'ятати. Люблю тебе. Сумуємо всією родиною - йдеться в дописі.

Доповнення

Вероніка Кобзова була родом з Дніпропетровщині.

У 12 років вона вперше вийшла на арену Цирку Кобзов, започаткованого її дядьком Миколою Кобзовим, і з того часу не зупинялася. Її дитячий захват переріс у професійну діяльність, а згодом — у визнання на міжнародному рівні.

Вероніка була акробаткою повітряного жанру. Її талант і техніка відкрили їй двері в найпрестижніші циркові колективи світу — Cirque du Soleil, Roncalli у Німеччині, численні шоу в Азії.

Доброволець з Нової Зеландії Шан Ле Кернс загинув, захищаючи Україну30.05.25, 17:35 • 3704 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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