Племянница основателя Цирка Кобзов погибла во время выступления в Таиланде

В Таиланде трагически погибла 28-летняя украинская акробатка Вероника Кобзова, племянница основателя Цирка Кобзов. Об этом он сообщил у себя на столе Facebook, пишет УНН.

Детали

Сегодня из-за трагической случайности погибла моя племянница Вероника Кобзова. Она оборвалась с 15 метровой высоты. Молодая, красивая, успешная и такое горе. Веронико, всегда будем помнить. Люблю тебя. Скучаем всей семьей – говорится в сообщении.

Дополнение

Вероника Кобзова была родом из Днепропетровщины.

В 12 лет она впервые вышла на арену Цирка Кобзов, основанного ее дядей Николаем Кобзовым, и с тех пор не останавливалась. Ее детский восторг перерос в профессиональную деятельность, а впоследствии – в признание на международном уровне.

Вероника была акробаткой воздушного жанра. Ее талант и техника открыли ей двери в самые престижные цирковые коллективы мира — Cirque du Soleil, Roncalli в Германии, многочисленные шоу в Азии.

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