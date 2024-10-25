Нарушение языкового закона: жалоб стало меньше, а штрафов больше
Киев • УНН
В Украине зафиксировано 1808 обращений о нарушении языкового закона, что в 1,7 раза меньше чем в прошлом году. Больше всего жалоб на отсутствие украинской версии сайтов, при этом количество штрафов выросло в 1,7 раза.
В Украине в этом году зафиксировано 1808 обращений о нарушении языкового закона, что в 1,7 раза меньше, чем в прошлом году. Больше всего жалоб - на отсутствие украинской версии сайтов, при этом количество штрафов выросло в 1,7 раза, свидетельствуют данные мониторингового сервиса Опендатабот, пишет УНН.
Детали
"1808 обращений граждан о нарушении языкового закона зафиксировано в Украине в этом году. Это в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Больше всего украинцы жалуются на отсутствие украинской версии сайта - 29%. Обслуживание на русском языке стало причиной жалоб в 16% обращений. Еще 14% нарушений связаны с рекламой.
В антирейтинг регионов в этом году попали:
- Киев - 706 обращений
- Одесская область - 326
- Харьковская область - 149
- Днепропетровская область - 148.
Обращений стало меньше, в то же время наказаний по ним стало больше. В частности, 216 протоколов было составлено на нарушителей языкового закона в этом году. Это уже в 1,7 раза больше, чем за весь 2023 год.
Сейчас уже наложено 64 штрафа и вынесено 91 предупреждение.
За прошлый год получено 3692 обращений о нарушении языкового закона - Кремень2 мая 2024, 14:19 • 18333 просмотра
Дополнение
16 июля 2022 года вступили в силу статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях, согласно которым за нарушение требований закона о государственном языке в интернете может быть административная ответственность со штрафом от 3400 до 5100 грн или предупреждением, если нарушение совершено впервые. За повторное в течение года нарушение - штраф 8500-11900 грн.