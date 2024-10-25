Нарушение языкового закона: жалоб стало меньше, а штрафов больше

В Украине в этом году зафиксировано 1808 обращений о нарушении языкового закона, что в 1,7 раза меньше, чем в прошлом году. Больше всего жалоб - на отсутствие украинской версии сайтов, при этом количество штрафов выросло в 1,7 раза, свидетельствуют данные мониторингового сервиса Опендатабот, пишет УНН.

Детали

"1808 обращений граждан о нарушении языкового закона зафиксировано в Украине в этом году. Это в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Больше всего украинцы жалуются на отсутствие украинской версии сайта - 29%. Обслуживание на русском языке стало причиной жалоб в 16% обращений. Еще 14% нарушений связаны с рекламой.

В антирейтинг регионов в этом году попали:

Киев - 706 обращений

Одесская область - 326

Харьковская область - 149

Днепропетровская область - 148.

Обращений стало меньше, в то же время наказаний по ним стало больше. В частности, 216 протоколов было составлено на нарушителей языкового закона в этом году. Это уже в 1,7 раза больше, чем за весь 2023 год.

Сейчас уже наложено 64 штрафа и вынесено 91 предупреждение.

За прошлый год получено 3692 обращений о нарушении языкового закона - Кремень

Дополнение

16 июля 2022 года вступили в силу статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях, согласно которым за нарушение требований закона о государственном языке в интернете может быть административная ответственность со штрафом от 3400 до 5100 грн или предупреждением, если нарушение совершено впервые. За повторное в течение года нарушение - штраф 8500-11900 грн.