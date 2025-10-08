$41.340.11
Жалоб на нарушение языкового закона стало на 27% больше: регионы-лидеры

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка зарегистрировал 2227 жалоб за три квартала 2025 года, что на 27% больше, чем в прошлом году. Чаще всего жаловались на отсутствие украинской версии сайтов, язык наружной рекламы и обслуживания.

Жалоб на нарушение языкового закона стало на 27% больше: регионы-лидеры

Количество жалоб на нарушение языкового закона с начала этого года выросло на 27%, больше всего - в Киеве и в Одесской области, сообщили в секретариате Уполномоченного по защите государственного языка, пишет УНН.

В течение III кварталов 2025 года секретариат зарегистрировал 2227 жалоб граждан относительно нарушения Закона Украины "О функционировании украинского языка как государственного", что на 27% больше чем за аналогичный период прошлого года (1633 жалобы)

- сообщили в секретариате.

На что жалуются

Больше всего нарушений касались:

  • отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов и веб-сайтов - 574 обращения (26%);
    • языка наружной рекламы и вывесок - 443 обращения (20%);
      • нарушений при непосредственном обслуживании - 397 обращений (18%);
        • сферы образования - 145 обращений (7%)
          • сферы культуры - 112 обращений (5%);
            • нарушений в медицинских учреждениях - 93 обращения (4%).

              Жалобы также поступали относительно информации о товарах и услугах (этикетки, чеки, меню) - 115 обращений, и нарушений в сферах медиа (82), транспорта (53), книгоиздания (35), спорта (25) и т.д.

              Регионы-лидеры по жалобам

              Больше всего жалоб на нарушение языкового законодательства поступило из Киева - 870 обращений (39% от общего количества), Одесской - 339 (15%), Харьковской - 286 (13%) и Днепропетровской областей - 201 (9%).

              Юлия Шрамко

              ОбществоПолитика
              Харьковская область
              Одесская область
              Днепропетровская область
              Украина
              Киев