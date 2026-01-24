ск рф перевіряє запорізького гауляйтера балицького - Андрющенко

російський слідчий комітет почав перевірки колаборанта і так званого "губернатора" окупованої частини Запорізької області євгена балицького на тлі скарг з боку центрвиборчкому країни-агресора. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Деталі

Як зазначив Андрющенко, 22 січня 2026 року Другий відділ з розслідування особливо важливих справ слідчого управління ск рф по тимчасово окупованій частині Запорізької області оголосив про завершення розслідування кримінальної справи щодо генерального директора ТОВ "Автодор Запорожье" за ч. 4 ст. 159 кримінального кодексу російської федерації (шахрайство в особливо великому розмірі).

У жовтні-грудні 2023 року підрядна організація в межах державного контракту виконувала роботи з відновлення захисного шару мосту через річку Юшанли на автомобільній дорозі Мелітополь - Пологи. Виконувала, щоправда, суто на папері. Фактично роботи зроблено не в повному обсязі й з порушенням якості, зате оплата з регіонального бюджету була проведена повністю. Збитки перевищили 13 млн рублів - йдеться в дописі Андрющенка.

Він додав, що фігурант у повному обсязі визнав провину та відшкодував збитки, а схема працювала рівно до того моменту, поки перестала бути безпечною.

Цей випадок є наочною ілюстрацією не лише фінансових зловживань у механізмах так званого відновлення інфраструктури на окупованих територіях, а й системного контролю місцевих гауляйтерів з боку силових структур рф. Гроші тут не мета. Гроші тут повідок. Проте фігурант не обмежився явкою з повинною за себе. Він повноцінно здав Балицького. І це ключовий момент - підкреслив Андрющенко.

Наразі Балицький тримається виключно за рахунок сергія кірієнка, першого заступника керівника адміністрації президента рф, голови уряду рф у 1998 році. Саме його називають "смотрящім" за окупованими територіями України.

Але це про відстрочку. Відповідь на питання "наскільки довго" дадуть чергові блекаути. Саме тому так повільно "ремонтують" енергетику в Мелітополі та Бердянську. Бо блекаут для Балицького це не аварія, це - політичний інструмент - резюмував Андрющенко.

Нагадаємо

Керівника окупаційної адміністрації рф у Запорізькій області євгена балицького заочно засуджено до довічного позбавлення волі.