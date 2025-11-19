$42.090.03
12:10 • 90 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
11:46 • 2508 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
11:37 • 4150 перегляди
Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції
11:26 • 5444 перегляди
Уже 20 загиблих, включаючи 2 дітей, та 66 постраждалих внаслідок атаки рф на ТернопільPhoto
10:05 • 6670 перегляди
Румунія на додачу до Польщі піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: фіксувала дрон у своєму авіапросторі
Ексклюзив
08:21 • 14796 перегляди
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
Ексклюзив
08:06 • 23311 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
07:42 • 25789 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
07:17 • 14748 перегляди
Зеленський прибув до Туреччини: які зустрічі очікуютьсяPhoto
19 листопада, 05:06 • 26635 перегляди
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
Гауляйтер Запоріжжя Балицький заочно отримав довічне ув’язнення

Київ • УНН

 • 600 перегляди

Керівника окупаційної адміністрації рф у Запорізькій області Євгена Балицького заочно засуджено до довічного позбавлення волі. Він організував викрадення майже пів мільйона тонн українського зерна та його вивезення до рф.

Гауляйтер Запоріжжя Балицький заочно отримав довічне ув’язнення

Колаборанта Євгена Балицького – керівника окупаційної адміністрації рф у тимчасово захопленій частині Запорізької області заочно засуджено до довічного позбавлення волі, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

Як встановило розслідування, гауляйтер організував масове викрадення та незаконне вивезення українського зерна в інтересах країни-агресора.

За даними слідства, після захоплення частини території південного регіону України, Балицький приступив до реалізації кремлівських вказівок із суцільного пограбування місцевих фермерів та агрокомпаній.

Погрожуючи зброєю, тюремним ув’язненням та фізичною розправою рашисти захоплювали приватне майно сільгосппідприємців, насамперед українське зерно.

Потім окупаційний "губернатор" Балицький забезпечував нелегальне вивезення награбованої продукції на замовлення рф.

Основні "маршрути" зерна пролягали з Маріуполя, а далі у порти Ростова-на-Дону або тимчасово окупованого Криму з подальшим переправленням до країн Близького Сходу.

За наявними даними, у такий спосіб тільки протягом 2025 року гауляйтер організував викрадення майже пів мільйона тонн українського зерна.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав Балицького винним одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 8 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

▪️ ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 111-2 (організація у пособництві державі-агресору);

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

«Гауляйтера» балицького позбавлено депутатського мандата за вироком суду – Запорізька облрада03.07.23, 15:19 • 540321 перегляд

У СБУ нагадали, що засуджений є колишнім народним депутатом від забороненої Партії регіонів, який на початку повномасштабної війни одним з перших публічно підтримав рашистів. Після цього вони призначили його гауляйтером на тимчасово захопленій частині Запорізької області.

За матеріалами СБУ, Балицький уже має заочну судимість у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за організацію псевдореферендуму рф.

гауляйтера Запоріжжя балицького засудили до 15 років29.06.23, 15:29 • 658048 переглядiв

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал та НП
Воєнний стан
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Генеральний прокурор (Україна)
Запорізька область
Служба безпеки України
Крим
Україна
Маріуполь