Гауляйтер Запоріжжя Балицький заочно отримав довічне ув’язнення
Київ • УНН
Керівника окупаційної адміністрації рф у Запорізькій області Євгена Балицького заочно засуджено до довічного позбавлення волі. Він організував викрадення майже пів мільйона тонн українського зерна та його вивезення до рф.
Колаборанта Євгена Балицького – керівника окупаційної адміністрації рф у тимчасово захопленій частині Запорізької області заочно засуджено до довічного позбавлення волі, передає УНН із посиланням на СБУ.
Деталі
Як встановило розслідування, гауляйтер організував масове викрадення та незаконне вивезення українського зерна в інтересах країни-агресора.
За даними слідства, після захоплення частини території південного регіону України, Балицький приступив до реалізації кремлівських вказівок із суцільного пограбування місцевих фермерів та агрокомпаній.
Погрожуючи зброєю, тюремним ув’язненням та фізичною розправою рашисти захоплювали приватне майно сільгосппідприємців, насамперед українське зерно.
Потім окупаційний "губернатор" Балицький забезпечував нелегальне вивезення награбованої продукції на замовлення рф.
Основні "маршрути" зерна пролягали з Маріуполя, а далі у порти Ростова-на-Дону або тимчасово окупованого Криму з подальшим переправленням до країн Близького Сходу.
За наявними даними, у такий спосіб тільки протягом 2025 року гауляйтер організував викрадення майже пів мільйона тонн українського зерна.
На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав Балицького винним одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 8 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
▪️ ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 111-2 (організація у пособництві державі-агресору);
▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).
У СБУ нагадали, що засуджений є колишнім народним депутатом від забороненої Партії регіонів, який на початку повномасштабної війни одним з перших публічно підтримав рашистів. Після цього вони призначили його гауляйтером на тимчасово захопленій частині Запорізької області.
За матеріалами СБУ, Балицький уже має заочну судимість у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за організацію псевдореферендуму рф.
Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.
Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.