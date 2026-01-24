ск рф проверяет запорожского гауляйтера балицкого - Андрющенко

российский следственный комитет начал проверки коллаборанта и так называемого "губернатора" оккупированной части Запорожской области евгения балицкого на фоне жалоб со стороны Центризбиркома страны-агрессора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Детали

Как отметил Андрющенко, 22 января 2026 года Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления ск рф по временно оккупированной части Запорожской области объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении генерального директора ООО "Автодор Запорожье" по ч. 4 ст. 159 уголовного кодекса российской федерации (мошенничество в особо крупном размере).

В октябре-декабре 2023 года подрядная организация в рамках государственного контракта выполняла работы по восстановлению защитного слоя моста через реку Юшанлы на автомобильной дороге Мелитополь - Пологи. Выполняла, правда, сугубо на бумаге. Фактически работы сделаны не в полном объеме и с нарушением качества, зато оплата из регионального бюджета была произведена полностью. Убытки превысили 13 млн рублей - говорится в сообщении Андрющенко.

Он добавил, что фигурант в полном объеме признал вину и возместил ущерб, а схема работала ровно до того момента, пока перестала быть безопасной.

Этот случай является наглядной иллюстрацией не только финансовых злоупотреблений в механизмах так называемого восстановления инфраструктуры на оккупированных территориях, но и системного контроля местных гауляйтеров со стороны силовых структур рф. Деньги здесь не цель. Деньги здесь поводок. Однако фигурант не ограничился явкой с повинной за себя. Он полноценно сдал балицкого. И это ключевой момент - подчеркнул Андрющенко.

Сейчас балицкий держится исключительно за счет сергея кириенко, первого заместителя руководителя администрации президента рф, председателя правительства рф в 1998 году. Именно его называют "смотрящим" за оккупированными территориями Украины.

Но это об отсрочке. Ответ на вопрос "насколько долго" дадут очередные блэкауты. Именно поэтому так медленно "ремонтируют" энергетику в Мелитополе и Бердянске. Потому что блэкаут для балицкого это не авария, это - политический инструмент - резюмировал Андрющенко.

Напомним

Руководитель оккупационной администрации РФ в Запорожской области евгений балицкий заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.