ск рф проверяет запорожского гауляйтера балицкого - Андрющенко

Эксклюзив
10:00 • 9580 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 17327 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 22849 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 38984 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 38039 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 31953 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 27582 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 56038 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 50521 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 22415 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Саммит в Вашингтоне: США собирают военных лидеров 34 стран для реализации "доктрины Трампа"
12-летний мальчик умер в больнице от травм после нападения акулы в Австралии
Украина заказала 18 систем IRIS-T у Германии - DW
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового года
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 89478 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Абу-Даби
Харьковская область
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового года
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрасте
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компанию
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
Х-101

ск рф проверяет запорожского гауляйтера балицкого - Андрющенко

Киев • УНН

 • 288 просмотра

российский следственный комитет начал проверки так называемого "губернатора" оккупированной Запорожской области евгения балицкого. Это происходит на фоне жалоб со стороны центризбиркома рф

ск рф проверяет запорожского гауляйтера балицкого - Андрющенко

российский следственный комитет начал проверки коллаборанта и так называемого "губернатора" оккупированной части Запорожской области евгения балицкого на фоне жалоб со стороны Центризбиркома страны-агрессора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Детали

Как отметил Андрющенко, 22 января 2026 года Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления ск рф по временно оккупированной части Запорожской области объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении генерального директора ООО "Автодор Запорожье" по ч. 4 ст. 159 уголовного кодекса российской федерации (мошенничество в особо крупном размере).

В октябре-декабре 2023 года подрядная организация в рамках государственного контракта выполняла работы по восстановлению защитного слоя моста через реку Юшанлы на автомобильной дороге Мелитополь - Пологи. Выполняла, правда, сугубо на бумаге. Фактически работы сделаны не в полном объеме и с нарушением качества, зато оплата из регионального бюджета была произведена полностью. Убытки превысили 13 млн рублей

- говорится в сообщении Андрющенко.

Он добавил, что фигурант в полном объеме признал вину и возместил ущерб, а схема работала ровно до того момента, пока перестала быть безопасной.

Этот случай является наглядной иллюстрацией не только финансовых злоупотреблений в механизмах так называемого восстановления инфраструктуры на оккупированных территориях, но и системного контроля местных гауляйтеров со стороны силовых структур рф. Деньги здесь не цель. Деньги здесь поводок. Однако фигурант не ограничился явкой с повинной за себя. Он полноценно сдал балицкого. И это ключевой момент

- подчеркнул Андрющенко.

Сейчас балицкий держится исключительно за счет сергея кириенко, первого заместителя руководителя администрации президента рф, председателя правительства рф в 1998 году. Именно его называют "смотрящим" за оккупированными территориями Украины.

Но это об отсрочке. Ответ на вопрос "насколько долго" дадут очередные блэкауты. Именно поэтому так медленно "ремонтируют" энергетику в Мелитополе и Бердянске. Потому что блэкаут для балицкого это не авария, это - политический инструмент

- резюмировал Андрющенко.

Напомним

Руководитель оккупационной администрации РФ в Запорожской области евгений балицкий заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Украина