Ситнику пора на вихід: нардеп про низьку ефективність роботи НАБУ і відсутність результатів резонансних розслідувань

На його думку, керівник НАБУ Артем Ситник більш політична фігура, тому рішення антикорупційного бюро можуть залежати від чинного політичного порядку денного.

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“У мене дуже скептичне відношення до всього, що відбувається в НАБУ. Я вважаю, що витрачаються великі кошти, а ефективність роботи мінімальна. Справи не доводяться до кінця (...) Я вважаю, що треба міняти очільника НАБУ. Ситник давно став із лідера антикорупційного руху в країні просто політичною персоною. А керівник НАБУ має бути не політичною персоною, а жорстким і принциповим слідчим, прокурором і юристом”, - вважає народний депутат.

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На його думку, депутати, а зокрема - вісім народних обранців, які наразі намагаються створити в Раді ТСК щодо справи НАБУ, зокрема, стосовно низки одеських чиновників, повинні показати на прикладі своєї роботи рівність кожного перед законом України.

“Мені цікаво, щоб ми показали, що немає недоторканних: ні мерів, ні президентів, всі мають діяти в рамках закону. Це буде гарною наукою для всіх не дуже чесних на руку представників органів місцевого самоврядування”, - розповів народний депутат.

Зазначимо

Наступного року закінчується чинна каденція директора НАБУ Артема Ситника. За 6 років роботи низка резонансних справ Бюро так і залишилися без реальних результатів слідства.

Зокрема, стосовно ще однієї гучної одеської справи - “Золотої труби Тарпана”, вже четвертий рік триває досудове розслідування. Руслана Тарпана - власника фірми “Incor Group”, яка займалася створенням трубопроводу “Глибоководний випуск”, ще тоді оголосили у розшук. Його підозрюють у привласненні 320 мільйонів бюджетних гривень саме на “Глибоководному випуску” в Одесі.

І хоча кошти (600 млн грн - ред.) на створення проекту виділялися з держбюджету, за словами експертів він і досі належить компанії Руслана Тарпана.

До речі, сам бізнесмен-втікач постійно перебуває за кордоном.

За інформацією ЗМІ, він проживає в Арабських Еміратах, а в липні цього року приїздив до Москви.

Однак у НАБУ від цієї інформації дивно “відхрещуються”, як і від коментарів щодо того, чому екссоратник одеських чиновників Тарпан й досі не оголошений у міжнародний розшук. Критикують бездіяльність НАБУ у питанні розслідування цієї справи і в правоохоронному комітеті Верховної Ради.

За словами заступника голови Комітету Григорія Мамки, кримінальні провадження детективи розслідують, тільки коли мають мотивацію і бажання.