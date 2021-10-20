Ситнику пора на вихід: нардеп про низьку ефективність роботи НАБУ і відсутність результатів резонансних розслідувань
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Національне антикорупційне бюро України має показувати результати своєї роботи, а не спускати резонансні справи на гальмах. Про це УНН розповів народний депутат від “Батьківщини” Андрій Ніколаєнко.
На його думку, керівник НАБУ Артем Ситник більш політична фігура, тому рішення антикорупційного бюро можуть залежати від чинного політичного порядку денного.
Цитата
“У мене дуже скептичне відношення до всього, що відбувається в НАБУ. Я вважаю, що витрачаються великі кошти, а ефективність роботи мінімальна. Справи не доводяться до кінця (...) Я вважаю, що треба міняти очільника НАБУ. Ситник давно став із лідера антикорупційного руху в країні просто політичною персоною. А керівник НАБУ має бути не політичною персоною, а жорстким і принциповим слідчим, прокурором і юристом”, - вважає народний депутат.
Деталі
На його думку, депутати, а зокрема - вісім народних обранців, які наразі намагаються створити в Раді ТСК щодо справи НАБУ, зокрема, стосовно низки одеських чиновників, повинні показати на прикладі своєї роботи рівність кожного перед законом України.
“Мені цікаво, щоб ми показали, що немає недоторканних: ні мерів, ні президентів, всі мають діяти в рамках закону. Це буде гарною наукою для всіх не дуже чесних на руку представників органів місцевого самоврядування”, - розповів народний депутат.
Зазначимо
Наступного року закінчується чинна каденція директора НАБУ Артема Ситника. За 6 років роботи низка резонансних справ Бюро так і залишилися без реальних результатів слідства.
Зокрема, стосовно ще однієї гучної одеської справи - “Золотої труби Тарпана”, вже четвертий рік триває досудове розслідування. Руслана Тарпана - власника фірми “Incor Group”, яка займалася створенням трубопроводу “Глибоководний випуск”, ще тоді оголосили у розшук. Його підозрюють у привласненні 320 мільйонів бюджетних гривень саме на “Глибоководному випуску” в Одесі.
І хоча кошти (600 млн грн - ред.) на створення проекту виділялися з держбюджету, за словами експертів він і досі належить компанії Руслана Тарпана.
До речі, сам бізнесмен-втікач постійно перебуває за кордоном.
За інформацією ЗМІ, він проживає в Арабських Еміратах, а в липні цього року приїздив до Москви.
Однак у НАБУ від цієї інформації дивно “відхрещуються”, як і від коментарів щодо того, чому екссоратник одеських чиновників Тарпан й досі не оголошений у міжнародний розшук. Критикують бездіяльність НАБУ у питанні розслідування цієї справи і в правоохоронному комітеті Верховної Ради.
За словами заступника голови Комітету Григорія Мамки, кримінальні провадження детективи розслідують, тільки коли мають мотивацію і бажання.