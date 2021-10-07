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У правоохоронному комітеті ВРУ розкритикували НАБУ за “гальмування” справи “золотої труби Тарпана” в Одесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Григорій Мамка заявив про невиправдані витрати з державного бюджету на утримання НАБУ, оскільки антикорупційний орган за понад 5 років “практично нічого не зробив”. Ба більше, за його словами, кримінальні провадження детективи розслідують, тільки коли мають мотивацію і бажання. Вибірковість НАБУ нардеп зокрема пояснив на прикладі кримінального провадження стосовно “золотої труби Тарпана” в Одесі, що досі розслідується, передає УНН.

Цитата:

“Законом у них (НАБУ — ред.) визначений окремий профільний комітет, антикорупційний, який і повинен за їх діяльність "віддуватися“ і відчитуватися. За те, скільки мільйонів вони проїдають і як на виході немає ані відшкодування збитків, ані притягнення топкорупціонерів до відповідальності.

Другий аспект — робота невиправдана, і це очевидно. Для цього достатньо порахувати математично: скільки отримали з бюджету, скільки відшкодували, що корисного зробили. Якщо корисного за понад 5 років нічого не зробили — навіщо нам ця структура треба. НАБУ — це політизована правоохоронна структура, наділена спецповноваженнями, і крапка. А коли політика — конкретних результатів не було і не буде. Це тільки буде проїданням бюджету, а не боротьбою з корупціонерами” — заявив Григорій Мамка.

Щодо “замороженого” провадження “Глибинного випуску” в Одесі

Справа за фактом розкрадання понад 300 млн грн на будівництві “Глибинного випуску” в Одесі налічує низку підозрюваних осіб, серед яких, зокрема, ексбізнесмен, близький до одеської влади Руслан Тарпан. Попри переховування останнього за кордоном, протягом останніх 4 років, з боку НАБУ він навіть не був оголошений у міжнародний розшук.

“Все дуже просто: якщо вони хочуть — вони роблять, розслідують. Якщо не хочуть — не роблять і не розслідують. Є купа проваджень, які вони по кілька років розслідують”, — зауважує Мамка і додає про наявність вибірковості у діях детективів.

“Коли їм щось потрібно — вони роблять, коли не потрібно, бо є якісь мотивування або за цим стоять гроші — не роблять”, - додав він.

Контекст

У справі НАБУ, відомій як “Глибоководний випуск”, нещодавно відкрилося місцеперебування головного підозрюваного — власника “INCOR GROUP” Руслана Тарпана. Його виявили в Арабських Еміратах, а приблизно 28-29 липня поточного року він приїжджав до Москви.

З 2017 року і до цього дня Тарпан перебуває у всеукраїнському розшуку, проте досі не був оголошений НАБУ в міжнародний розшук. Увесь цей час основні його та колишньої дружини Оксани Шишовської компанії продовжують працювати. Низка активів Тарпана, попри встановлені слідством завдані ним збитки, залишаються не заарештованими.

Деталі

Перебуваючи в бігах, Тарпан навіть намагався невдало “засудити” детективів НАБУ за окремі процесуальні рішення. Не дозволив цього зробити тільки Вищий антикорупційний суд.

Журналісти УНН неодноразово намагалися з’ясувати у НАБУ причини відмови розшукувати втікача на міжнародному рівні. У пресслужбі Бюро на запитання конкретної відповіді не надали. Відмовився відповісти на це запитання, без пояснення причин, і заступник директора НАБУ Гізо Углава.

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