В правоохранительном комитете ВРУ раскритиковали НАБУ за "торможение" дела "золотой трубы Тарпана" в Одессе

Цитата:

"Законом у них (НАБУ - ред.) определен отдельный профильный комитет, антикоррупционный, который и должен за их деятельность "отдуваться" и отчитываться. За то, сколько миллионов они проедают и как на выходе нет ни возмещения убытков, ни привлечения топ-корупционеров к ответственности.

Второй аспект - работа неоправданная, и это очевидно. Для этого достаточно посчитать математически: сколько получили из бюджета, сколько возместили, что полезного сделали. Если полезного за более чем 5 лет ничего не сделали - зачем нам эта структура надо. НАБУ - это политизированная правоохранительная структура, наделенная спецполномочиями, и точка. А когда политика - конкретных результатов не было и не будет. Это только будет проеданием бюджета, а не борьбой с коррупционерами", - заявил Григорий Мамка.

Относительно "замороженного" производства "Глубинного выпуска" в Одессе

Дело по факту хищения более 300 млн грн на строительстве "Глубинного выпуска" в Одессе насчитывает ряд подозреваемых, среди которых, в частности, экс-бизнесмен, близкий к одесской власти Руслан Тарпан. Несмотря на сокрытие последнего за рубежом, в течение последних 4 лет, со стороны НАБУ он даже не был объявлен в международный розыск.

"Все очень просто: если они хотят - они делают, расследуют. Если не хотят - не делают и не расследуют. Есть куча производств, которые они по несколько лет расследуют", - отмечает Мамка и добавляет о наличии избирательности в действиях детективов.

"Когда им что-то нужно - они делают, когда не нужно, потому что есть какие-то мотивировки или за этим стоят деньги - не делают", - добавил он.

Контекст

В деле НАБУ, известном как "Глубоководный выпуск", недавно открылось местонахождение главного подозреваемого - владельца "INCOR GROUP" Руслана Тарпана. Его обнаружили в Арабских Эмиратах, а примерно 28-29 июля текущего года он приезжал в Москву.

С 2017 года и по сей день Тарпан находится во всеукраинском розыске, однако до сих пор не был объявлен НАБУ в международный розыск. Все это время основные его и бывшей жены Оксаны Шишовской компании продолжают работать. Ряд активов Тарпана, несмотря на установленные следствием причиненные им убытки, остаются не арестованными.

Детали

Находясь в бегах, Тарпан даже пытался неудачно "осудить" детективов НАБУ за отдельные процессуальные решения. Не позволил этого сделать только Высший антикоррупционный суд.

Журналисты УНН неоднократно пытались выяснить у НАБУ причины отказа разыскивать беглеца на международном уровне. В пресс-службе Бюро на вопрос конкретного ответа не предоставили. Отказался ответить на этот вопрос, без объяснения причин, и заместитель директора НАБУ Гизо Углава.