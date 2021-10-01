“Глибоководний випуск”: російські ЗМІ “злили” місце перебування кримінально переслідуваного в Україні екссоратника Труханова

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Основний підозрюваний у провадженні НАБУ по справі “Глибоководний випуск” Руслан Тарпан знаходиться в Арабських Еміратах, а приблизно 28-29 липня поточного року приїздив до Москви. Місце його переховування від українських правоохоронних органів засвітили російські медіа, коли інформували про інцидент нібито викрадення колекційного авто Тарпана, передає УНН.

Контекст

Так, низка російських видань повідомили, що у Тарпана буцімто вкрали одне з колекційних раритетних авто у Москві. І зробив це нібито його колишній водій, на якого Тарпан власне й оформлював такі автомобілі.

Задля “розкриття” злочину Тарпан написав заяву до поліції “у столиці РФ”, вказує видання Life.ru, чим розкриває дані про місце перебування українського втікача у період орієнтовно 28-29 липня.

Телеканал РЕН.ТВ, своєю чергою, інформував, що Тарпан “проживає в ОАЕ”.

Деталі

Тільки з 2007 по 2018 рік Тарпан придбав понад 40 колекційних машин і велика частина з них перебувала на території Росії, де їх за нотаріально завіреною довіреністю купував його водій-помічник, вказує РЕН.ТВ. Яким чином, у такому разі, Тарпан міг передавати кошти на територію РФ, зокрема, з початку військових дій на сході, УНН поцікавилося у Служби безпеки України, скерувавши відповідний інформаційний запит.

Чому це важливо

Одеський бізнесмен Руслан Тарпан — основний підозрюваний НАБУ в межах кримінального провадження за фактом розкрадання понад 320 млн грн з бюджету під час реалізації його компаніями проекту “Глибоководний випуск” в Одесі і є фігурантом ще низки інших кримінальних справ. 

З 2017-го року й донині Тарпан перебуває у всеукраїнському розшуку, проте й досі не був оголошений НАБУ у міжнародний розшук. Увесь цей час основні належні йому компанії продовжують працювати, дякуючи ексдружині та наявним спільникам в Україні. Низка активів Тарпана, попри встановлений слідством завданий збиток у проекті “Глибоководний випуск”, залишаються не арештованими. 

Окрім того, перебуваючи в бігах, Тарпан навіть намагався невдало “засудити” детективів НАБУ за окремі процесуальні рішення. Не дозволив цього зробити, зокрема, Вищий антикорупційний суд.

Додатково

Редакція УНН звернулася до Національного антикорупційного бюро із запитом на інформацію щодо зволікань із міжнародним розшуком фігуранта, однак у Бюро по суті на поставлені запитання не відповіли. Вказали, що запитувана інформація — таємниця слідства. Щоправда, у Бюро підтвердили факт ведення розслідування стосовно Тарпана за низкою статей КК України.

Нагадаємо

За словами одеського мажоритарника зі “Слуги народу” Олексія Леонова, Тарпан “дуже тісно співпрацював з мером Одеси” (Трухановим — ред.), завдяки чому й отримував щедрі держпідряди на різноманітні будівельні та реставраційні роботи.

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