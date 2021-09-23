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Скандальное дело на сотни миллионов: в НАБУ ожидают задержания одесского беглеца, который строил "Глубинный выпуск"

Киев  •  УНН

 • 44294 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает задержания подозреваемого лица, причастного к провалившемуся проекту “Глубоководного выпуска”, на котором государство понесло убытки в 320 млн грн. В рамках уголовного производства Руслан Тарпан объявлен в розыск, а подозрение ему насчитывает 95 страниц, передает УНН.

Детали дела

Еще в 2010 году одна из компаний группы “INCOR GROUP”, принадлежащий одесситу Тарпану, занималась печально известным проектом “Глубоководный выпуск”. Под проект выделили 600 млн грн из государственного бюджета, и с течением более 10 лет, “выпуск” до сих пор не заработал.

Следователи установили, что по крайней мере 320 млн грн на этом строительстве были украдены из-за завышения стоимости работ, и государство понесло убытки. Сначала дело расследовали правоохранительные органы Одесской области, а сегодня оно находится в производстве НАБУ.

Поскольку Тарпан скрывается за рубежом с 2017 года, детективы, прежде всего, ждут его задержания. Место нахождения беглеца точно не известно, однако уже есть сведения о его отношении к Монако. Местные правоохранительные органы заподозрили одессита в легализации средств, полученных преступным путем и направили в Украину международное правовое поручение. В документе иностранные спецслужбы даже информируют украинские о факте предоставления Тарпаном им справки о якобы отсутствии в Украине его уголовного преследования, ставя, конечно, ее под сомнение.

Фигуранты дела

Фигурантами уголовного производства о хищении государственных средств во время строительства объекта “Глубоководный выпуск” семеро человек, среди которых, в частности, экс-директор управления капитального строительства ОГА Игорь Полуденко и депутат одесского облсовета Вадим Теплицкий. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Еще одна фигурантка производства Валентина Дацюк — пока занимает должность и.о. заместителя директора одесского городского департамента экологии и развития рекреационных зон. И хотя по версии следствия она была ответственна за увеличение стоимости работ почти на 100 млн грн, три года назад с нее сняли обвинения. Причина, правда была формальной — истечение срока привлечения его к ответственности.

Запуск “Глубоководного выпуска” или экологическая катастрофа

Что же касается “Глубоководного выпуска”, то вопрос его запуска не только в хищении и растрате бюджетных средств. То, что проект так и не запустился, наносит немалый ущерб экологии в регионе. Именно трубы “Глубоководного выпуска” должны улучшить экологию Черного моря и решить проблему переполнения Хаджибейского лимана. А значит — снять риски прорыва дамбы на лимане и, как следствие, подтопления окружающих территорий. Эксперты говорят — в случае прорыва Хаджибейской дамбы регион ожидает техногенная катастрофа, масштабы которой трудно оценить. А ущерб будет насчитывать миллиарды гривен.

Что было раньше

Компании Руслана Тарпана, кроме господряда на проект “Глубинный выпуск”, на постоянной основе выигрывали тендеры по реконструкции памятников архитектуры в Одессе. Как следствие, по фактам проведения некачественных реставраций и завышение цен, сегодня открыто несколько уголовных производств.

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