Скандальна справа на сотні мільйонів: в НАБУ очікують затримання одеського втікача, що будував "Глибинний випуск"

Деталі справи

Ще у 2010 році одна з компаній групи “INCOR GROUP”, що належить одеситу Тарпану, займалася сумнозвісним проектом “Глибоководний випуск”. Під проект виділили 600 млн грн з державного бюджету, та з плином більше як 10 років, “випуск” й досі не запрацював.

Слідчі встановили, що принаймні 320 млн грн на цьому будівництві були вкрадені через завищення вартості робіт, і держава зазнала збитків. Спочатку справу розслідували правоохоронці Одещини, а на сьогодні вона перебуває у провадженні НАБУ.

Оскільки Тарпан переховується за кордоном з 2017 року, детективи, найперше, чекають на його затримання. Місце перебування втікача достеменно не відомо, проте вже є відомості про його стосунок до Монако. Тамтешні правоохоронні органи запідозрили одесита в легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом і скерували в Україну міжнародне правове доручення. У документі іноземні спецслужби, навіть, інформують українські про факт надання Тарпаном їм довідки, про буцімто відсутність в Україні його кримінального переслідування, ставлячи, звичайно, її під сумнів.

Фігуранти справи

Фігурантами кримінального провадження про розкрадання державних коштів під час будівництва об’єкта “Глибоководний випуск” є семеро осіб, серед яких, зокрема, ексдиректор управління капітального будівництва Одеської ОДА Ігор Полуденко та депутат одеської облради Вадим Теплицький. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Ще одна фігурантка провадження Валентина Дацюк — наразі обіймає посаду в.о. заступниці директора одеського міського департаменту екології та розвитку рекреаційних зон. І хоча за версією слідства вона була відповідальна за збільшення вартості робіт майже на 100 млн грн, три роки тому з неї зняли обвинувачення. Причина, щоправда була формальною — сплив терміну притягнення її до відповідальності.

Запуск “Глибоководного випуску” або екологічна катастрофа

Що ж стосується “Глибоководного випуску”, то питання його запуску не лише у розкраданні та розтраті бюджетних коштів. Те, що проект так і не запустився, завдає неабиякої шкоди екології в регіоні. Саме труби “Глибоководного випуску” мали б покращити екологію Чорного моря та вирішити проблему переповнення Хаджибейського лиману. А отже — зняти ризики прориву дамби на лимані і, як наслідок, підтоплення навколишніх територій. Експерти кажуть — у разі прориву Хаджибейської дамби на регіон очікує техногенна катастрофа, масштаби якої важко оцінити. А збиток буде нараховувати мільярди гривень.

Що було раніше

Компанії Руслана Тарпана, окрім держпідряду на проект “Глибинний випуск”, на постійній основі вигравали тендери з реконструкції пам’яток архітектури в Одесі. Як наслідок, за фактами проведення неякісних реставрацій та завищення цін, сьогодні відкрито кілька кримінальних проваджень.