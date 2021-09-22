Монако підозрює одеського бізнесмена-втікача Руслана Тарпана в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Компетентні органи князівства Монако звернулися до правоохоронних органів України з міжнародним дорученням в розслідуванні кримінальних проваджень стосовно українського бізнесмена-втікача Руслана Тарпана та його колишньої дружини Оксани Шишовської, повідомляє УНН, посилаючись на документ міжнародного доручення.

Суть кримінальних розслідувань проти Тарпана і Шишовської

Князівство Монако запитує копії документів та інформацію стосовно досудових розслідувань кримінальних проваджень щодо Тарпана та Шишовської, які підозрюються у привласненні, розтраті та заволодінні майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. Також вказані особи підозрюються у вчиненні злочинів організованою групою за попередньою змовою, у складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, у підробленні документів, печаток, штампів та бланків, їх збуті та використанні.

Деталі міжнародного доручення

Князівство Монако розслідує справу щодо відмивання доходів отриманих злочинним шляхом з 2007 по 2017 роки.

Сума переведених подружжям на рахунки різних компаній в банках Монако коштів становить більш ніж 21 мільйон євро. При цьому вказується, що надходили вони з України.

У 2017-му Інформаційна Служба та Служба за контролем фінансових операцій (SICCFIN) передала звіт Генеральному прокурору Монако щодо фактів можливого кримінального значення. SICCFIN зафіксували, що один із банків заявив про неможливість налагодити контакт з Оксаною Шишовською.

Згодом виявилося, що Шишовська і Тарпан володіють спільними рахунками у Банках Монако, через які здійснювався транзит сумнівних коштів, зокрема, ймовірно пов’язаних із проектом “Глибоководний випуск”. За фактом розтрати 320 млн грн на його будівництві в Україні Тарпана переслідує НАБУ.

В документі вказується, що під час заслуховування справи в Монако, Шишовська не змогла надати пояснень. Саме тому згодом її звинуватили у відмиванні доходу від злочинів та поставили під юридичний контроль.

Без “Глибоководного випуску”, але з 320 мільйонами у кишені

Руслан Тарпан — засновник українського підприємства “INCOR GROUP”, яке відоме своїми скандальним реставраційними роботами в Одесі. Тарпан та низка його компаній є фігурантами численних кримінальних проваджень за фактами розкрадання держкоштів та корупції. З 2017 року Тарпан оголошений у розшук, а тому переховується від слідчих органів України за кордоном.

Найрезонансніша справа Тарпана — проект “Глибоководний випуск” або “Odessa Sewer Outfall” — глибоководна система очищення стічних вод. Проект так і не був реалізований, проте на ньому “зникло” 320 мільйонів гривень. Основний обсяг робіт виконувала фірма з групи “INCOR GROUP”. Тоді, за даними слідства органів прокуратури Одещини і детективів НАБУ, мало місце рекордне завищення вартості і матеріалів, і роботи.

В рамках провадження низка активів родини Тарпана арештовані.

Де переховується бізнесмен-втікач наразі — невідомо.

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Кримінал та НПУНН-Одеса

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