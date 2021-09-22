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Монако подозревает одесского бизнесмена-беглеца Руслана Тарпана в легализации доходов, полученных преступным путем

Монако подозревает одесского бизнесмена-беглеца Руслана Тарпана в легализации доходов, полученных преступным путем

Киев  •  УНН

 • 40298 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Компетентные органы княжества Монако обратились в правоохранительные органы Украины с международным поручением в расследовании уголовных производств в отношении украинского бизнесмена беглого Руслана Тарпана и его бывшей жены Оксаны Шишовского, сообщает УНН, ссылаясь на документ международного поручения.

Суть уголовных расследований против Тарпана и Шишовского

Княжество Монако запрашивает копии документов и информацию о досудебных расследованиях уголовных производств в отношении Тарпана и Шишовского, которые подозреваются в присвоении, растрате и завладении имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением. Также указанные лица подозреваются в совершении преступлений организованной группой по предварительному сговору, в составлении и выдаче заведомо ложных официальных документов, во внесении в официальные документы заведомо ложных сведений, в подделке документов, печатей, штампов и бланков, их сбыте и использовании.

Детали международного поручения

Княжество Монако расследует дело об отмывании доходов полученных преступным путем с 2007 по 2017 годы.

Сумма переведенных супругами на счета различных компаний в банках Монако средств составляет более 21 миллион евро. При этом указывается, что поступали они с Украины.

В 2017-м Информационная Служба и Служба по контролю финансовых операций (SICCFIN) передала отчет Генеральному прокурору Монако по фактам возможного уголовного значения. SICCFIN зафиксировали, что один из банков заявил о невозможности наладить контакт с Оксаной Шишовского.

Впоследствии оказалось, что Шишовская и Тарпан владеют общими счетами в банке Монако, через которые осуществлялся транзит сомнительных средств, в частности, вероятно связанных с проектом “Глубоководный выпуск”. По факту растраты 320 млн грн на его строительстве в Украине Тарпана преследует НАБУ.

В документе указывается, что во время заслушивания дела в Монако, Шишовская не смогла предоставить объяснений. Именно поэтому впоследствии ее обвинили в отмывании дохода от преступлений и поставили под юридический контроль.

Без “Глубоководного выпуска”, но с 320 миллионами в кармане

Руслан Тарпан — основатель украинского предприятия “INCOR GROUP”, который известен своими скандальным реставрационными работами в Одессе. Тарпан и ряд его компаний являются фигурантами многочисленных уголовных производств по фактам хищения госсредств и коррупции. С 2017 года Тарпан объявлен в розыск, а потому скрывается от следственных органов Украины за рубежом.

Резонансное дело Тарпана — проект “Глубоководный выпуск” или “Odessa Sewer Outfall” — глубоководная система очистки сточных вод. Проект так и не был реализован, однако на нем “исчезло” 320 миллионов гривен. Основной объем работ выполняла фирма из группы “INCOR GROUP”. Тогда, по данным следствия органов Одесской области и детективов НАБУ, имело место рекордное завышение стоимости и материалов, и работы.

В рамках производства ряд активов семьи Тарпана арестованы.

Где скрывается бизнесмен-беглец сейчас — неизвестно.

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