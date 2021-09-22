Чверть мільярда бюджетних гривень опинилися у кишені одеського втікача: як у Труханова “рятують” пам'ятки архітектури
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Компанія "Укрспецпроект", з якою пов’язують підприємця Руслана Тарпана, який переховується від правосуддя, перемогла у восьми тендерних закупівлях на суму понад 216 мільйонів гривень, передає УНН з посиланням на систему аналітики відкритих данних Clarity Project.
Єдиний замовник послуг з ремонтно-реставраційних робіт пам’яток архітектури національного значення у цієї компанії — Управління капітального будівництва Одеської міської ради.
І хоча компанії одіозного Тарпана не раз опинялися в епіцентрі скандалів, а після їх реставрацій з об’єктів відвалювалася деталі — вони все одно отримували держпідряди на величезні суми.
Деталі
У січні цього року поліція повідомила про підозру Олені Сердюк, колишньому директору “Укрспецпроекту”, яка займалася реставрацією будинку Руссова в Одесі. Це один з проектів, який дістався компанії. Суд постановив взяти її під варту.
Слідчі інкримінували жінці службове підроблення, привласнення, розтрату держкоштів та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.
Правоохоронці встановили, що Сердюк протягом декількох місяців вносила в акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт та довідок про їх вартість свідомо неправдиві дані, в рази завищуючи їх розміри. Тим самим, за даними слідства, “Укрспецпроект” завдав місту збитків на 5 млн грн.
Контекст
Навесні Одесу сколихнув скандал: на відреставрованому будинку Руссова у статуї на фасаді відвалилася частина обличчя — в голові виявилася пластикова пляшка в якості каркаса. Реставрація цієї історичної будівлі обійшлася місту в 149 млн гривень.
Окрім того, поліція стверджує, що в результаті робіт було зруйновано, пошкоджено або змінено близько половини елементів пам’ятки архітектури, знищені всі автентичні декоративні елементи внутрішньої обробки приміщень.
Згодом мер Одеси Геннадій Труханов у скандалі з будинком Руссова звинуватив безпосередньо Руслана Тарпана, хоч тендер його компанії віддав саме місцевий муніципалітет.
Доповнення
Правоохоронні органи Монако підозрюють одеського бізнесмена-втікача Руслана Тарпана в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. З 2017 року він оголошений у розшук МВС та є фігурантом кількох кримінальних проваджень, зокрема, й НАБУ (за фактом розкрадання коштів на проекті “Глибоководний випуск”). Йдеться про збитки, завдані державі, у розмірі 320 млн грн.