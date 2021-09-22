Четверть миллиарда бюджетных гривен оказались в кармане одесского беглеца: как у Труханова "спасают" памятники архитектуры

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Компания "Укрспецпроект", с которой связывают предпринимателя Руслана Тарпана, скрывающегося от правосудия, победила в восьми тендерных закупках на сумму более 216 млн гривен, передает УНН со ссылкой на систему аналитики открытых данных Clarity Project.

Единственный заказчик услуг по ремонтно-реставрационным работам памятников архитектуры национального значения у этой компании - Управление капитального строительства Одесского городского совета.

И хотя компании одиозного Тарпана не раз оказывались в эпицентре скандалов, а после их реставраций с объектов отваливалась детали - они все равно получали господряды на огромные суммы.

Детали

В январе этого года полиция сообщила о подозрении Елене Сердюк, бывшему директору "Укрспецпроекта", которая занималась реставрацией дома Руссова в Одессе. Это один из проектов, который достался компании. Суд постановил взять ее под стражу.

Следователи инкриминировали женщине служебный подлог, присвоение, растрату госсредств и завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Правоохранители установили, что Сердюк в течение нескольких месяцев вносила в акты приема-передачи выполненных строительных работ и справок об их стоимости заведомо ложные данные, в разы завышая их размеры. Тем самым, по данным следствия, "Укрспецпроект" нанес городу ущерб на 5 млн грн.

Контекст

Весной Одессу всколыхнул скандал: на отреставрированном доме Руссова у статуи на фасаде отвалилась часть лица - в голове оказалась пластиковая бутылка в качестве каркаса. Реставрация этого исторического здания обошлась городу в 149 млн гривен.

Кроме того, полиция утверждает, что в результате работ было разрушено, повреждено или изменено около половины элементов памятники архитектуры, уничтожены все аутентичные декоративные элементы внутренней отделки помещений.

Впоследствии мэр Одессы Геннадий Труханов в скандале с домом Руссова обвинил непосредственно Руслана Тарпана, хотя тендер его компании отдал именно местный муниципалитет.

Дополнение

Правоохранительные органы Монако подозревают беглого одесского бизнесмена Руслана Тарпана в легализации доходов, полученных преступным путем. С 2017 года он объявлен в розыск МВД и является фигурантом нескольких уголовных производств, в том числе и НАБУ (по факту хищения средств на проекте "Глубоководный выпуск"). Речь идет об ущербе, нанесенном государству, в размере 320 млн грн.

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