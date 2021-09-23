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В Верховной Раде рассказали о фактах обезображивания Одессы и масштабы "реставрационных" коррупционных схем

В Верховной Раде рассказали о фактах обезображивания Одессы и масштабы "реставрационных" коррупционных схем

Киев  •  УНН

 • 26560 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. ООО "Укрспецпроект" получило подрядов на реставрационные работы в Одессе в общем объеме почти на четверть миллиона гривен. Несмотря на постоянные коррупционные скандалы, криминальные производства и даже разрушение архитектурных памятников, компания - лидер в Одесского горсовета, ведь никто другой услугами этих "реставраторов", по данным Clarity Project, больше не пользуется.

В Верховной Раде проблему, как оказывается, знают. Там шокированы "размахом" бюджетного распила и объясняют его наличием "влияния" недобросовестных бизнесменов на местные власти. Об этом УНН рассказал депутат-мажоритарщик из "Слуги народа", одессит Алексей Леонов.

Цитата

"В Одессе есть много исторических зданий, которые своей "реставрацией" испортил Руслан Тарпан (считается реальным владельцем компании "Укрспецпроект" - ред).

В позапрошлом году я вместе с одесской прокуратурой наложил арест на одно из зданий, находящееся на Приморском бульваре, однако это не помешало Тарпану достроить там дополнительные этажи. Это при том, что Минкульт наложил запрет на строительство. И таких зданий - большое количество", - рассказал Леонов.

Сотрудничество Тарпана с одесской мэрией

Депутат считает, что в свое время Тарпана поддерживала власть, которая и заказывала реставрацию исторических зданий в его компании.

"Руслан Тарпан - одесский предприниматель, который много лет подряд брал подряды и работал на откатах в Одесской мэрии. И очень тесно сотрудничал с мэром Одессы. Пока они не поссорились и их пути не разошлись", - высказал свое мнение Алексей Леонов.

Однако, как отметил политик, несмотря на то, что Тарпан уже 4 года находится в розыске, его влияние на городскую власть до сих пор сохраняется.

"К большому сожалению, влияние господина Тарпана на Одесский городской совет сохраняется поныне, у него большое количество недвижимости в Одессе: как коммерческой, так и жилой. Этот человек заработал очень много денег путем сотрудничества с Трухановым и Одесской мэрией.

Понимаете, все коррупционные схемы, которые проходили ранее по Тарпану - по всем заведены уголовные дела. Их, скорее всего, тормозит местная власть - там они были соучастниками", - резюмировал Леонов.

Контекст

Компания, с которой связывают Руслана Тарпана - "Укрспецпроект" победила в восьми тендерных закупках на сумму более 216 млн гривен.

В январе полиция сообщила о подозрении Елене Сердюк, бывшему директору "Укрспецпроект", которая занималась реставрацией дома Руссова в Одессе. Обвинения заключаются в завышении стоимости работ. Кроме того, после реставрации в статуи на фасаде дома отвалилась часть лица.

Еще раньше из построенного компанией (INCOR GROUP) Тарпана дома "Негоциант" в Одессе отпал фрагмент карниза, в результате чего травмы получил прохожий.

В общем, по фактам проведения некачественных реставраций и завышение цен, сегодня в отношении компаний указанного лица открыто несколько уголовных производств . Сам Тарпан скрывается от следственных органов.

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