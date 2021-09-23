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У Верховній Раді розповіли про факти спотворення Одеси та масштаби “реставраційних” корупційних схем

У Верховній Раді розповіли про факти спотворення Одеси та масштаби “реставраційних” корупційних схем

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. ТОВ “Укрспецпроект” отримало підрядів на реставраційні роботи в Одесі в загальному об’ємі майже на чверть мільйона гривень. Попри постійні корупційні скандали, кримінальні провадження і навіть руйнацію архітектурних пам’яток, компанія — фаворит у Одеської міськради, адже ніхто інший послугами цих “реставраторів”, за даними Clarity Project,
більше не користується.

У Верховній Раді проблему, як виявляється, знають. Там шоковані “розмахом” бюджетного розпилу і пояснюють його наявністю “впливу” недобросовісних бізнесменів на місцеву владу. Про це УНН розповів депутат-мажоритарник зі “Слуги народу”, одесит Олексій Леонов.

Цитата

“В Одесі є багато історичних будівель, які своєю „реставрацією“ зіпсував Руслан Тарпан (вважається реальним власником компанії „Укрспецпроект“ — ред).

У позаминулому році я разом з одеською прокуратурою наклав арешт на одну з будівель, що знаходиться на Приморському бульварі, однак це не завадило Тарпану добудувати там додаткові поверхи. Це при тому, що Мінкульт наклав заборону на будівництво. І таких будівель — велика кількість”, — розповів Леонов.

Співпраця Тарпана з одеською мерією

Депутат вважає, що свого часу Тарпана підтримувала міська влада, яка й замовляла реставрацію історичних будівель у його компаній.

“Руслан Тарпан - одеський підприємець, який багато років підряд брав підряди та працював на відкатах в Одеській мерії. І дуже тісно співпрацював з мером Одеси. Доки вони не посварилися та їх шляхи не розійшлися”, — висловив свою думку Олексій Леонов.

Однак, як зауважив політик, не дивлячись на те, що Тарпан вже 4 роки перебуває у розшуку, його вплив на міську владу й досі зберігається.

“На превеликий жаль, вплив пана Тарпана на Одеську міську раду зберігається понині, у нього велика кількість нерухомості в Одесі: як комерційної, так і житлової. Ця людина заробила дуже багато грошей шляхом співпраці з Трухановим і Одеською мерією.

Розумієте, всі корупційні схеми, які проходили раніше по Тарпану — по всім заведені кримінальні справи. Їх, скоріш за все, гальмує місцева влада — бо там вони були співучасниками”, — резюмував Леонов.

Контекст

Компанія, з якою пов’язують Руслана Тарпана — “Укрспецпроект” перемогла у восьми тендерних закупівлях на суму понад 216 мільйонів гривень.

У січні поліція повідомила про підозру Олені Сердюк, колишньому директору “Укрспецпроекту”, яка займалася реставрацією будинку Руссова в Одесі. Звинувачення полягають у завищенні вартості робіт. Крім того, після реставрації у статуї на фасаді будинку відвалилася частина обличчя.

Ще раніше зі збудованого компанією (INCOR GROUP) Тарпана будинку “Негоціант” в Одесі відпав фрагмент карнизу, внаслідок чого травм зазнав перехожий.

Загалом, за фактами проведення неякісних реставрацій та завищення цін, сьогодні стосовно компаній вказаної особи відкрито кілька кримінальних проваджень. Сам Тарпан переховується від слідчих органів.

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