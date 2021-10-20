Сытнику пора на выход: нардеп о низкой эффективности работы НАБУ и отсутствии результатов резонансных расследований
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины должно показывать результаты своей работы, а не спускать резонансные дела на тормозах. Об этом УНН рассказал народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко.
По его мнению, руководитель НАБУ Артем Сытник более политическая фигура, поэтому решения антикоррупционного бюро могут зависеть от действующей политической повестки дня.
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“У меня очень скептическое отношение ко всему, что происходит в НАБУ. Я считаю, что тратятся большие средства, а эффективность работы минимальная. Дела не доводятся до конца (...) Я считаю, что надо менять руководителя НАБУ. Сытник давно стал с лидера антикоррупционного движения в стране просто политической персоной. А руководитель НАБУ должен быть не политической персоной, а жестким и принципиальным следователем, прокурором и юристом”, — считает народный депутат.
Детали
По его мнению, депутаты, а в частности — восемь народных избранников, которые сейчас пытаются создать в Раде ВСК по делу НАБУ, в частности, в отношении ряда одесских чиновников, должны показать на примере своей работы равенство каждого перед законом Украины.
“Мне интересно, чтобы мы показали, что нет неприкасаемых: ни мэров, ни президентов, все должны действовать в рамках закона. Это будет хорошей наукой для всех не очень честных на руку представителей органов местного самоуправления”, — рассказал народный депутат.
Отметим
В следующем году заканчивается действующая каденция директора НАБУ Артема Сытника. За 6 лет работы ряд резонансных дел Бюро так и остались без реальных результатов следствия.
В частности, в отношении еще одного громкого одесского дела — “Золотой трубы Тарпана”, уже четвертый год продолжается досудебное расследование. Руслана Тарпана — владельца фирмы “Incor Group”, которая занималась созданием трубопровода “Глубоководный выпуск”, еще тогда объявили в розыск. Его подозревают в присвоении 320 млн бюджетных гривен именно на “Глубоководном выпуске” в Одессе.
И хотя средства (600 млн грн — ред.) на создание проекта выделялись из госбюджета, по словам экспертов он до сих пор принадлежит компании Руслана Тарпана.
Кстати, сам бизнесмен-беглец постоянно находится за границей.
По информации СМИ, он проживает в Арабских Эмиратах, а в июле этого года приезжал в Москву.
Однако в НАБУ от этой информации странно "открещиваются", как и от комментариев относительно того, почему экс-соратник одесских чиновников Тарпан сих пор не объявлен в международный розыск. Критикуют бездействие НАБУ в вопросе расследования этого дела и в правоохранительном комитете Верховной Рады.
По словам заместителя председателя Комитета Григория Мамки, уголовные производства детективы расследуют, только когда имеют мотивацию и желание.