Сытнику пора на выход: нардеп о низкой эффективности работы НАБУ и отсутствии результатов резонансных расследований

По его мнению, руководитель НАБУ Артем Сытник более политическая фигура, поэтому решения антикоррупционного бюро могут зависеть от действующей политической повестки дня.

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“У меня очень скептическое отношение ко всему, что происходит в НАБУ. Я считаю, что тратятся большие средства, а эффективность работы минимальная. Дела не доводятся до конца (...) Я считаю, что надо менять руководителя НАБУ. Сытник давно стал с лидера антикоррупционного движения в стране просто политической персоной. А руководитель НАБУ должен быть не политической персоной, а жестким и принципиальным следователем, прокурором и юристом”, — считает народный депутат.

Детали

По его мнению, депутаты, а в частности — восемь народных избранников, которые сейчас пытаются создать в Раде ВСК по делу НАБУ, в частности, в отношении ряда одесских чиновников, должны показать на примере своей работы равенство каждого перед законом Украины.

“Мне интересно, чтобы мы показали, что нет неприкасаемых: ни мэров, ни президентов, все должны действовать в рамках закона. Это будет хорошей наукой для всех не очень честных на руку представителей органов местного самоуправления”, — рассказал народный депутат.

Отметим

В следующем году заканчивается действующая каденция директора НАБУ Артема Сытника. За 6 лет работы ряд резонансных дел Бюро так и остались без реальных результатов следствия.

В частности, в отношении еще одного громкого одесского дела — “Золотой трубы Тарпана”, уже четвертый год продолжается досудебное расследование. Руслана Тарпана — владельца фирмы “Incor Group”, которая занималась созданием трубопровода “Глубоководный выпуск”, еще тогда объявили в розыск. Его подозревают в присвоении 320 млн бюджетных гривен именно на “Глубоководном выпуске” в Одессе.

И хотя средства (600 млн грн — ред.) на создание проекта выделялись из госбюджета, по словам экспертов он до сих пор принадлежит компании Руслана Тарпана.

Кстати, сам бизнесмен-беглец постоянно находится за границей.

По информации СМИ, он проживает в Арабских Эмиратах, а в июле этого года приезжал в Москву.

Однако в НАБУ от этой информации странно "открещиваются", как и от комментариев относительно того, почему экс-соратник одесских чиновников Тарпан сих пор не объявлен в международный розыск. Критикуют бездействие НАБУ в вопросе расследования этого дела и в правоохранительном комитете Верховной Рады.

По словам заместителя председателя Комитета Григория Мамки, уголовные производства детективы расследуют, только когда имеют мотивацию и желание.