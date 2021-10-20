Сытнику пора на выход: нардеп о низкой эффективности работы НАБУ и отсутствии результатов резонансных расследований

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 30886 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 65456 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 113133 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 107017 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 61066 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 71851 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186200 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150383 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158165 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138568 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
4м/с
38%
Популярные новости

На Донетчине ВСУ вернули под контроль населенный пункт Днепроэнергия - Наев

15 апреля, 12:43 • 12889 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17342 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15291 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 14112 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12426 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 113133 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 107017 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 86119 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 98377 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128364 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

18:07 • 4656 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

16:03 • 10287 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12430 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15295 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17346 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Сытнику пора на выход: нардеп о низкой эффективности работы НАБУ и отсутствии результатов резонансных расследований

Киев • УНН

 • 20143 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины должно показывать результаты своей работы, а не спускать резонансные дела на тормозах. Об этом УНН рассказал народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко.

Сытнику пора на выход: нардеп о низкой эффективности работы НАБУ и отсутствии результатов резонансных расследований

По его мнению, руководитель НАБУ Артем Сытник более политическая фигура, поэтому решения антикоррупционного бюро могут зависеть от действующей политической повестки дня.

Цитата

“У меня очень скептическое отношение ко всему, что происходит в НАБУ. Я считаю, что тратятся большие средства, а эффективность работы минимальная. Дела не доводятся до конца (...) Я считаю, что надо менять руководителя НАБУ. Сытник давно стал с лидера антикоррупционного движения в стране просто политической персоной. А руководитель НАБУ должен быть не политической персоной, а жестким и принципиальным следователем, прокурором и юристом”, — считает народный депутат.

Детали

По его мнению, депутаты, а в частности — восемь народных избранников, которые сейчас пытаются создать в Раде ВСК по делу НАБУ, в частности, в отношении ряда одесских чиновников, должны показать на примере своей работы равенство каждого перед законом Украины.

“Мне интересно, чтобы мы показали, что нет неприкасаемых: ни мэров, ни президентов, все должны действовать в рамках закона. Это будет хорошей наукой для всех не очень честных на руку представителей органов местного самоуправления”, — рассказал народный депутат.

Отметим

В следующем году заканчивается действующая каденция директора НАБУ Артема Сытника. За 6 лет работы ряд резонансных дел Бюро так и остались без реальных результатов следствия.

В частности, в отношении еще одного громкого одесского дела — “Золотой трубы Тарпана”, уже четвертый год продолжается досудебное расследование. Руслана Тарпана — владельца фирмы “Incor Group”, которая занималась созданием трубопровода “Глубоководный выпуск”, еще тогда объявили в розыск. Его подозревают в присвоении 320 млн бюджетных гривен именно на “Глубоководном выпуске” в Одессе.

И хотя средства (600 млн грн — ред.) на создание проекта выделялись из госбюджета, по словам экспертов он до сих пор принадлежит компании Руслана Тарпана.

Кстати, сам бизнесмен-беглец постоянно находится за границей.

По информации СМИ, он проживает в Арабских Эмиратах, а в июле этого года приезжал в Москву.

Однако в НАБУ от этой информации странно "открещиваются", как и от комментариев относительно того, почему экс-соратник одесских чиновников Тарпан сих пор не объявлен в международный розыск. Критикуют бездействие НАБУ в вопросе расследования этого дела и в правоохранительном комитете Верховной Рады.

По словам заместителя председателя Комитета Григория Мамки, уголовные производства детективы расследуют, только когда имеют мотивацию и желание.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.89
Bitcoin
$83,993.20
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,246.90
Ethereum
$1,596.03