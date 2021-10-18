Експерт: "Глибоководний випуск" належить компанії бізнесмена-втікача Руслана Тарпана, а не Одесі

За його словами, облрада й досі не прийняла об’єкт на баланс, отож “Глибоководний випуск” наразі належить виключно компанії “Incor Group”, власником якої є одіозний одеський бізнесмен Руслан Тарпан. Останній вже четвертий рік переховується від українського правосуддя, адже його, серед іншого, підозрюють у привласненні 320 мільйонів бюджетних гривень саме на “Глибоководному випуску”.

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“Був скандал щодо вартості цього проекту, громадськість Одеси дуже обурювалася ціною... І почалися суперечки. Спори між обладміністрацією та фірмою Руслана Тарпана „Incor Group“ стосовно того — кому належать труби — місту чи компанії бізнесмену. Час плинув, потім „Incor Group“ нібито подала у суд і вимагала великі штрафні санкції. Наразі ж випуск побудований, але є власністю „Incor Group“ і обласна рада не може прийняти його на баланс” — пояснив еколог.

Деталі

Проект міг би захистити одеський регіон від техногенної катастрофи, переконаний Юрій Тучковенко. Однак, через суди та поки що безуспішне кримінальне переслідування Тарпана збоку НАБУ, “випуск” й досі не працює.

“Цей проект досі перебуває в стадії судових суперечок, хоча завершити „Глибоководний випуск“ повинні були ще до 2012 року. Він повинен був вирішити проблему скидання стічних вод в лиман і, відповідно, врятувати Хаджибейську дамбу від руйнування, яка розділяє місто від лиману. Якщо дамба прорветься, то затопить промислову частину міста Одеси, це трактується як катастрофа ”- повідомив еколог.

Нагадаємо

Влітку 2011 року компанія Тарпана “Incor Group”, оголосила про початок робіт зі створення трубопроводу довжиною 4,5 кілометрів від станції біологічної очистки “Північна” в Одеську затоку. Генеральним підрядником виступило ПП “Ремерцентр”. Тоді ЗМІ повідомляли про те, що роботи стартували з порушенням законодавства України — 600 млн гривень були виділені Кабміном України без проведення тендеру.

Пізніше, Одеська обласна прокуратура встановила, що на будівництві шляхом знищення цін та обсягів робіт компанії Тарпана привласнили близько 320 млн грн. Сам Тарпан отримав статус головного підозрюваного і був оголошений у розшук.

Нині вказане провадження розслідує НАБУ.

Однак жоден підозрюваний (усього їх понад 10 осіб, — ред.) до цього часу так і не отримали судових вироків.

Натомість за інформацією зі ЗМІ, Тарпан спокійно подорожує до Москви, а проживає вірогідно в ОАЕ. Та в міжнародний розшук НАБУ він й досі не оголошений. У чому причина такої лояльності до підозрюваного в Бюро пояснити поки відмовляються.