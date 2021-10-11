У НАБУ дивно “відмахнулися” від повідомлення про місце перебування їх головного підозрюваного у справі “Глибоководного випуску”

Однак, Тарпан й досі не оголошений НАБУ у міжнародний розшук. Тож із запитом про реакцію Бюро на дані місцеперебування розшукуваного, редакція звернулася до НАБУ.

Контекст

В НАБУ не лише не пояснили чому й досі не оголосили Тарпана в міжнародний розшук, а й дивно прокоментували відомості про вірогідну діяльність їх підозрюваної та розшукуваної в Україні особи. Мовляв, детективів геть не цікавить, що Тарпан робить у РФ.

Цитата

“Придбання згаданою особою будь-яких речей на території Російської Федерації не належить до предмета досудового розслідування”, — заявили в НАБУ.

Також УНН цікавився чи досліджувало НАБУ, яким чином їх підозрюваний передавав кошти в РФ вже під час військових дій на сході країни. Але й це питання залишилося без відповіді.

Деталі

За повідомленнями російських ЗМІ, Тарпан перебував на територію РФ через викрадення одного з його колекційних авто і власне в Москві подавав заяву з цього приводу до правоохоронних органів.

Також, російська преса вказувала, що більшість зі своїх колекційних авто підозрюваний НАБУ купував та зберігав саме в Росії (у період з 2007 по 2018 рр, — ред.).

Справа на 320 млн грн

НАБУ розслідує провадження стосовно розкрадання 320 млн грн на реалізації проекту “Глибоководний випуск” в Одесі. Його реалізацію здійснювали компанії одеського бізнесмена-втікача Руслана Тарпана. Проект так і не був реалізований. В цілому на нього держава витратила близько 600 млн грн.

У Монако підозрюють, що кошти з цього проекту (здобуті незаконним шляхом — ред.) Тарпан і його ексдружина Оксана Шишовська спробували легалізувати у банках Князівства.

В Україні Тарпану було оголошено про підозру у 2017 році, після чого він втік з країни. Проте жодних розшукових заходів за межами нашої держави до нього й досі не застосовано. В НАБУ пояснити причини своєї бездіяльності відмовляються.

Зокрема, не відповів на відповідний запит УНН напередодні й заступник директора НАБУ Гізо Углава.

Додатково

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Григорій Мамка розкритикував НАБУ за “гальмування” справи “Глибоководний випуск”. За його словами, детективи розслідують тільки, “що хочуть” і “якщо хочуть”.