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У Монако знайшли сумнівні рахунки й транзакції дружини українського бізнесмена-втікача: слідство триває

У Монако знайшли сумнівні рахунки й транзакції дружини українського бізнесмена-втікача: слідство триває

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Князівство Монако розслідує походження коштів на рахунках одеського бізнесмена-втікача Руслана Тарпана. З запитом про міжнародно-правову допомогу з цього приводу Бюро розслідувань Монако звернулося до правоохоронних органів України. На окрему увагу, як йдеться у документі, заслуговують рахунки екс-дружини Тарпана Оксани Шишовської, яка за даними іноземних слідчих, вірогідно виступала “посередником” у кількох сумнівних транзакціях, передає УНН з посилання на текст міжнародного доручення.

Деталі

У тексті запиту про надання міжнародно-правової допомоги, наводяться банківські рахунки, окремі з яких належать виключно Шишовській. Проте правоохоронці пов’язують їх з кримінальними проблемами самого Тарпана, а тому й ставлять під сумнів “прозорість” походження та транзакцій.

Цитата

“Щодо Оксани Шишовської, дружини Руслана Тарпана з 1997 року, то вона вказала, що її чоловік дійсно мав проблеми з української прокуратурою з приводу проекту будівництва глибоководної системи очистки стічних вод, а також вона додала, що її чоловік знав, що розшукується...”, — йдеться в документі.

Тож, Шишовська є власницею рахунків у Монако, “що пов’язані з можливістю транзиту грошей пов’язаних з вищезгаданими справами” (кримінальне провадження за фактом будівництва “Глибоководного випуску” в Одесі — ред.)“, вважають у Монако.

Транзакції без пояснень

Один із рахунків, які аналізували правоохоронці Монако, свідчить про те, що від юридичного підприємства у Новій Зеландії на нього було перераховано понад 708 тис. доларів з банку у Ризі. І тоді Шишовська сказала, що буцімто нічого не знає про цю транзакцію. Натомість документи банку вказували на те, “йдеться про загальну суму комісійних, що вона мусила отримати у якості посередника”.

Під час спілкування з правоохоронцями Монако Шишовська повсякчас стверджувала, що буцімто не дуже обізнана з питань переказів на її рахунки, а деякі з них взагалі називала “випадковими”. Як то, наприклад, переказ майже 22 тисяч євро через банк Abu Dhabi Commercial Bank від директора підприємства “VVF TECHNICAL SERVICES LLC”.

Справи Тарпана у Дубаї

Разом з тим, Шишовська згодом визнала, що свої дії узгоджувала з Тарпаном.

“Шишовська заявила, що її чоловік запевнив, що в Дубай справи йдуть добре”, — так пояснювала вона чергові фінансові операції нібито з метою придбання нерухомості у Дубай.

У цьому конкретному випадку банки “упіймали” “дві симетричні транзакції зроблені єдиним платником із різними контручасниками”, йдеться в документі.

Нагадаємо

Інформаційна Служба та Служба за контролем фінансових операцій (SICCFIN) передала звіт Генеральному прокурору Монако щодо фактів можливого кримінального значення. SICCFIN зафіксували, сумнівні транзакції на рахунках подружжя, зокрема і з України, запідозривши відмивання доходів отриманих незаконним шляхом.

Найрезонансніша справа Тарпана — державний проект будівництва “Глибоководного випуску” або “Odessa Sewer Outfall”.

На ньому “зникло” 320 млн гривень. Основний обсяг робіт виконувала фірма з групи Тарпана — “INCOR GROUP”. Тоді, за даними слідства, мало місце рекордне завищення вартості матеріалів та робіт. При цьому “випуск” не запрацював і донині.

Сам Тарпан перебуває у розшуку з 2017 року.

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