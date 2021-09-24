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В Монако нашли сомнительные счета и транзакции жены украинского бизнесмена-беглеца: следствие продолжается

В Монако нашли сомнительные счета и транзакции жены украинского бизнесмена-беглеца: следствие продолжается

Киев  •  УНН

 • 34839 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Княжество Монако расследует происхождение средств на счетах одесского бизнесмена-беглеца Руслана Тарпана. С запросом о международно-правовой помощи по этому поводу Бюро расследований Монако обратилось в правоохранительные органы Украины. Отдельного внимания, как говорится в документе, заслуживают счета экс-жены Тарпана Оксаны Шишовской, которая по данным иностранных следователей, вероятно выступала “посредником” в нескольких сомнительных сделках, передает УНН со ссылкой на текст международного поручения.

Детали

В тексте запроса о предоставлении международно-правовой помощи, приводятся банковские счета, некоторые из которых принадлежат исключительно Шишовской. Однако правоохранители связывают их с криминальными проблемами самого Тарпана, а потому и ставят под сомнение “прозрачность” происхождения и транзакций.

Цитата

“Касательно Оксаны Шишовской, жены Руслана Тарпана с 1997 года, то она указала, что у ее мужа действительно были проблемы с украинской прокуратурой по поводу проекта строительства глубоководной системы очистки сточных вод, а также она добавила, что ее муж знал, что разыскивается...”, — говорится в документе.

Поэтому, Шишовская является владелицей счетов в Монако, “связанных с возможностью транзита денег связанных с вышеупомянутыми делами” (уголовное производство по факту строительства “Глубоководного выпуска” в Одессе — ред.)“, считают в Монако.

Транзакции без объяснений

Один из счетов, которые анализировали правоохранители Монако, свидетельствует о том, что от юридического предприятия в Новой Зеландии на него было перечислено более 708 тыс. долларов из банка в Риге. И тогда Шишовская сказала, что якобы ничего не знает об этой транзакции. Зато документы банка указывали на то, “речь идет об общей сумме комиссионных, которые она должна была получить в качестве посредника”.

Во время общения с правоохранителями Монако Шишовская всегда утверждала, что якобы не очень осведомлена по вопросам переводов на ее счета, а некоторые из них вообще называла “случайными”. Как, например, перевод почти 22 тысяч евро через банк Abu Dhabi Commercial Bank от директора предприятия “VVF TECHNICAL SERVICES LLC”.

Дела Тарпана в Дубае

Вместе с тем, Шишовская впоследствии признала, что свои действия согласовывала с Тарпаном.

“Шишовская заявила, что ее муж заверил, что в Дубае дела идут хорошо”, — так объясняла она очередные финансовые операции якобы с целью приобретения недвижимости в Дубае.

В этом конкретном случае банки “поймали” “две симметричные транзакции сделанные единственным плательщиком с различными контручасникамы”, говорится в документе.

Напомним

Информационная Служба и Служба по контролю финансовых операций (SICCFIN) передала отчет Генеральному прокурору Монако по фактам возможного уголовного значения. SICCFIN зафиксировали, сомнительные транзакции на счетах супругов, в том числе и из Украины, заподозрив отмывание доходов полученных незаконным путем.

Резонансное дело Тарпана — государственный проект строительства “Глубоководного выпуска” или “Odessa Sewer Outfall”.

На нем “исчезло” 320 млн гривен. Основной объем работ выполняла фирма из группы Тарпана — “INCOR GROUP”. Тогда, по данным следствия, имело место рекордное завышения стоимости материалов и работ. При этом “выпуск” не заработал и по сей день.

Сам Тарпан находится в розыске с 2017 года.

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