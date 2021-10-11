В НАБУ странно "отмахнулись" от сообщения о месте пребывания главного подозреваемого по делу "Глубоководного выпуска"

Однако, Тарпан до сих пор не объявлен НАБУ в международный розыск. Поэтому с запросом о реакции Бюро на данные местонахождения разыскиваемого, редакция обратилась к НАБУ.

Контекст

В НАБУ не только не объяснили, почему до сих пор не объявили Тарпана в международный розыск, но и удивительно прокомментировали сведения о вероятной деятельности подозреваемого и разыскиваемого ими в Украине лица. Мол, детективов совершенно не интересует, что Тарпан делает в РФ.

Цитата

“Приобретение упомянутым лицом любых вещей на территории Российской Федерации не относится к предмету досудебного расследования”, — заявили в НАБУ.

Также УНН интересовался, исследовало ли НАБУ, каким образом их подозреваемый передавал средства в РФ уже во время военных действий на востоке страны. Но и этот вопрос остался без ответа.

Детали

По сообщениям российских СМИ, Тарпан находился на территорию РФ из-за похищения одного из его коллекционных авто и собственно в Москве подавал заявление по этому поводу в правоохранительные органы.

Также, российская пресса указывала, что большинство из своих коллекционных авто подозреваемый НАБУ покупал и хранил именно в России (в период с 2007 по 2018 гг — ред.).

Дело в 320 млн грн

НАБУ расследует производство в отношении хищения 320 млн грн для реализации проекта “Глубоководный выпуск” в Одессе. Его реализацию осуществляли компании одесского бизнесмена-беглеца Руслана Тарпана. Проект так и не был реализован. В целом на него государство потратило около 600 млн грн.

В Монако подозревают, что средства из этого проекта (полученные незаконным путем — ред.) Тарпан и его экс-жена Оксана Шишовская попытались легализовать в банках княжества.

В Украине Тарпану было объявлено о подозрении в 2017 году, после чего он бежал из страны. Однако никаких розыскных мероприятий за пределами нашего государства к нему до сих пор не применили. В НАБУ объяснить причины своего бездействия отказываются.

В частности, не ответил на соответствующий запрос УНН накануне и заместитель директора НАБУ Гизо Углава.

Дополнительно

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Григорий Мамка раскритиковал НАБУ за “торможение” дела “Глубоководного выпуска”. По его слова , детективы расследуют только, “что хотят” и “если хотят”.