Эксперт: "Глубоководный выпуск" принадлежит компании бизнесмена-беглеца Руслана Тарпана, а не Одессе

По его словам, облсовет до сих пор не принял объект на баланс, поэтому “Глубоководный выпуск” сейчас принадлежит исключительно компании “Incor Group”, собственником которой является одиозный одесский бизнесмен Руслан Тарпан. Последний уже четвертый год скрывается от украинского правосудия, ведь его, среди прочего, подозревают в присвоении 320 миллионов бюджетных гривен именно на “Глубоководном выпуске”.

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“Был скандал касательно стоимости этого проекта, общественность Одессы очень возмущалась цене... И начались споры. Споры между обладминистрацией и фирмой Руслана Тарпана „Incor Group“ о том — кому принадлежат трубы — городу или компании бизнесмену. Время шло, потом „Incor Group“ якобы подала в суд и требовала большие штрафные санкции. Теперь же выпуск построен, но является собственностью „Incor Group“ и областной совет не может принять его на баланс”, — пояснил эколог.

Детали

Проект мог бы защитить одесский регион от техногенной катастрофы, убежден Юрий Тучковенко. Однако, из-за судов и пока что безуспешное уголовное преследование Тарпана со стороны НАБУ, “выпуск” до сих пор не работает.

“Этот проект до сих пор находится в стадии судебных споров, хотя завершить „Глубоководный выпуск“ должны были еще до 2012 года. Он должен был решить проблему сброса сточных вод в лиман и, соответственно, спасти Хаджибейскую дамбу от разрушения, которая разделяет город от лимана. Если дамба прорвется, то затопит промышленную часть города Одессы, это трактуется как катастрофа”, — сообщил эколог.

Напомним

Летом 2011 года компания Тарпан “Incor Group”, объявила о начале работ по созданию трубопровода длиной 4,5 километров от станции биологической очистки “Северная” в Одесский залив. Генеральным подрядчиком выступило ООО “Ремерцентр”. Тогда СМИ сообщали о том, что работы стартовали с нарушением законодательства Украины — 600 млн гривен были выделены Кабмином Украины без проведения тендера.

Позже, Одесская областная прокуратура установила, что на строительстве путем уничтожения цен и объемов работ компании Тарпана присвоили около 320 млн грн. Сам Тарпан получил статус главного подозреваемого и был объявлен в розыск.

Сейчас указанное производства расследует НАБУ.

Однако ни один подозреваемый (всего их более 10 человек, — ред.) до сих пор так и не получили судебных приговоров.

Зато по информации из СМИ, Тарпан спокойно путешествует в Москву, а проживает вероятно в ОАЭ. И в международный розыск НАБУ он до сих пор не объявлен. В чем причина такой лояльности к подозреваемому в Бюро объяснить пока отказываются.