Через “зниклі” 320 млн на афері з “Глибинним випуском”: у ВР цікавляться відсутністю арештів на активах одеського бізнесмена-втікача

Цитата

“Поки людина в розшуку, щоб це майно нікуди не пішло, як то кажуть, потрібно арештовувати. Я розумію, що суд ще не виніс своє рішення з приводу Тарпана, але майно потрібно заарештувати. Це особисто моя думка. Якщо Тарпан перебуває у розшуку, то це небезпідставно, ми зараз говоримо не про реалізацію майна, а про тимчасовий арешт”, — заявив нардеп.

Майно

Одіозний утікач Руслан Тарпан володіє компаніями “Інкор-Групп”, “Одеські реставраційні майстерні”, “Гранд отель”, “Інжеком-Юг”, “Альбатрос Сіті”, "Ренесанс","Ремерцентр“, “Сенат”, “Компас проект” і “ТТ-буд” — повідомляє онлайн-сервіс перевірки компаній YouControl.

У всіх вищезазначених компаній, розшукуваний Тарпан є кінцевим бенефіціаром.

Позиція ТСК з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду

Свою думку щодо ситуації висловив і народний депутат, заступник голови ТСК з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду Ярослав Юрчишин. Каже — першочергово треба з’ясувати, чи перебуває Тарпан у міжнародному розшуку.

“Треба з’ясувати, чи був оголошений Тарпан у міжнародний розшук, якщо ні — то з якої причини? І зрештою оголосити у міжнародний розшук можна тоді, коли вже справа готова до передачі в суд, тобто зібрано достатньо матеріалів. Також треба зрозуміти як людина, яка перебуває в Україні в розшуку, може займатися бізнесом, фактично, перебуваючи на території іншої країни. Якщо ця людина перебуває не в західних країнах, а в РФ, як це зараз досить популярно, то Росія, звісно, блокує будь-які дії стосовно українських корупціонерів, які знаходяться за кордоном”, — вважає Юрчишин.

Контекст

Руслана Тарпана оголосили в розшук ще у 2017 році. Тоді суд видав дозвіл на його затримання з метою приводу. За даними слідства, утікач може бути безпосередньо причетним до розкрадання бюджетних коштів на реалізації сумнозвісного “Глибоководного випуску”. Через завищення вартості робіт, держава зазнала збитків у 320 млн грн, вважають правоохоронці. Реалізацію проекту здійснювала фірма "Укрспецпроект", що досі не арештована. За наявною у ЗМІ інформацією, справа “Глибинного випуску” перебуває наразі в НАБУ.

Крім того, як стало відомо УНН, особою Тарпана цікавляться правоохоронці Монако, які скерували в Україну міжнародне правове доручення. Тамтешні слідчі підозрюють його у відмиванні коштів, здобутих незаконним шляхом і не виключають, що може йтися про гроші саме з проекту “Глибинного випуску”.