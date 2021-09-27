Через “зниклі” 320 млн на афері з “Глибинним випуском”: у ВР цікавляться відсутністю арештів на активах одеського бізнесмена-втікача
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Понад чотири роки правоохоронці переслідують одеського бізнесмена-втікача Руслана Тарпана у справі про розкрадання 320 млн грн з бюджету на реалізації глобального екологічного проекту “Глибинний випуск” в Одесі. Попри те, що Тарпан перебуває в розшуку МВС з 2017 року, а завдані його компаніями збитки державі детально описані у тексті повідомлення йому про підозру, низка активів втікача й досі не арештована судами. У правоохоронному Комітеті ВР, вочевидь, апелюючи до НАБУ (орган досудового розслідування), наголошують на необхідності це зробити. Про це у коментарі УНН розповів представник комітету, член фракції “Слуга народу” Володимир Захарченко.
Цитата
“Поки людина в розшуку, щоб це майно нікуди не пішло, як то кажуть, потрібно арештовувати. Я розумію, що суд ще не виніс своє рішення з приводу Тарпана, але майно потрібно заарештувати. Це особисто моя думка. Якщо Тарпан перебуває у розшуку, то це небезпідставно, ми зараз говоримо не про реалізацію майна, а про тимчасовий арешт”, — заявив нардеп.
Майно
Одіозний утікач Руслан Тарпан володіє компаніями “Інкор-Групп”, “Одеські реставраційні майстерні”, “Гранд отель”, “Інжеком-Юг”, “Альбатрос Сіті”, "Ренесанс","Ремерцентр“, “Сенат”, “Компас проект” і “ТТ-буд” — повідомляє онлайн-сервіс перевірки компаній YouControl.
У всіх вищезазначених компаній, розшукуваний Тарпан є кінцевим бенефіціаром.
Позиція ТСК з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду
Свою думку щодо ситуації висловив і народний депутат, заступник голови ТСК з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду Ярослав Юрчишин. Каже — першочергово треба з’ясувати, чи перебуває Тарпан у міжнародному розшуку.
“Треба з’ясувати, чи був оголошений Тарпан у міжнародний розшук, якщо ні — то з якої причини? І зрештою оголосити у міжнародний розшук можна тоді, коли вже справа готова до передачі в суд, тобто зібрано достатньо матеріалів. Також треба зрозуміти як людина, яка перебуває в Україні в розшуку, може займатися бізнесом, фактично, перебуваючи на території іншої країни. Якщо ця людина перебуває не в західних країнах, а в РФ, як це зараз досить популярно, то Росія, звісно, блокує будь-які дії стосовно українських корупціонерів, які знаходяться за кордоном”, — вважає Юрчишин.
Контекст
Руслана Тарпана оголосили в розшук ще у 2017 році. Тоді суд видав дозвіл на його затримання з метою приводу. За даними слідства, утікач може бути безпосередньо причетним до розкрадання бюджетних коштів на реалізації сумнозвісного “Глибоководного випуску”. Через завищення вартості робіт, держава зазнала збитків у 320 млн грн, вважають правоохоронці. Реалізацію проекту здійснювала фірма "Укрспецпроект", що досі не арештована. За наявною у ЗМІ інформацією, справа “Глибинного випуску” перебуває наразі в НАБУ.
Крім того, як стало відомо УНН, особою Тарпана цікавляться правоохоронці Монако, які скерували в Україну міжнародне правове доручення. Тамтешні слідчі підозрюють його у відмиванні коштів, здобутих незаконним шляхом і не виключають, що може йтися про гроші саме з проекту “Глибинного випуску”.