Из-за "исчезнувших" 320 млн на афере с "Глубинным выпуском": в ВР интересуются отсутствием арестов на активах одесского бизнесмена-беглеца

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"Пока человек в розыске, чтобы это имущество никуда не ушло, как говорится, нужно арестовывать. Я понимаю, что суд еще не вынес свое решение по поводу Тарпана, но имущество нужно арестовать. Это лично мое мнение. Если Тарпан находится в розыске, то это основание, мы сейчас говорим не о реализации имущества, а о временном аресте", - заявил нардеп.

Имущество

Одиозный беглец Руслан Тарпан владеет компаниями "Инкор-Групп", "Одесские реставрационные мастерские", "Гранд отель", "Инжэк-Юг", "Альбатрос Сити", "Ренессанс", "Ремерцентр", "Сенат", "Компас проект" и "ТТ-строй" - сообщает онлайн-сервис проверки компаний YouControl.

Во всех вышеупомянутых компаниях разыскиваемый Тарпан является конечным бенефициаром.

Позиция ВСК по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора

Свое мнение о ситуации высказал и народный депутат, заместитель председателя ВСК по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Ярослав Юрчишин. Говорит - в первую очередь, надо выяснить, находится ли Тарпан в международном розыске.

"Надо выяснить, был ли объявлен Тарпан в международный розыск, если нет - то по какой причине? Наконец объявить в международный розыск можно тогда, когда дело готово к передаче в суд, то есть собрано достаточно материалов. Также надо понять, как человек, который находится в Украине в розыске, может заниматься бизнесом, фактически, находясь на территории другой страны. Если этот человек находится не в западных странах, а в РФ, как это сейчас довольно популярно, то Россия, конечно, блокирует любые действия в отношении украинских коррупционеров, которые находятся за рубежом", - считает Юрчишин.

Контекст

Руслана Тарпана объявили в розыск еще в 2017 году. Тогда суд выдал разрешение на его задержание с целью привода. По данным следствия, беглец может быть непосредственно причастным к хищению бюджетных средств для реализации пресловутого "Глубоководного выпуска". Путем завышения стоимости работ, государство понесло убытки в 320 млн грн, считают правоохранители. Реализацию проекта осуществляла фирма "Укрспецпроект", что до сих пор не арестована. По имеющейся в СМИ информации, дело "Глубинного выпуска" находится сейчас в НАБУ .

Кроме того, как стало известно УНН, личностью Тарпана интересуются правоохранители Монако, которые направили в Украину международное правовое поручение. Местные следователи подозревают его в отмывании средств, полученных незаконным путем и не исключают, что речь может идти о деньгах именно с проекта "Глубинного выпуска".