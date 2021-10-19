Вісім нардепів намагаються створити в Раді ТСК з розслідування діянь Труханова

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За словами Леонова, 19 жовтня керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підписав склад комісії.

"Зараз я подаю на підтвердження реєстрації ТСК регламентним комітетом Верховної Ради і винесення питання на розгляд депутатів парламенту. Для офіційного старту роботи комісії необхідно 226 голосів народних обранців", - заявив Олексій Леонов.

До складу комісії планують увійти 8 депутатів.

Більшість з них представляють фракцію "Слуга народу": це Олексій Леонов, Ігор Негулевський, Олег Колєв, Олександр Сова, Володимир Гевко і Анатолій Остапенко. Також за словами Леонова в комісію увійдуть депутати Андрій Ніколаєнко ("Батьківщина") та Іван Чайковський ("За майбутнє").

Нагадаємо, 11 жовтня Вищий антикорупційний суд відмовив прокурору в арешті мера Одеси Геннадія Труханова у справі про заволодіння землею в Одесі і призначив заставу в 30,2 мільйона гривень.