Восемь нардепов пытаются создать в Раде ВСК по расследованию деяний Труханова
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В Верховной Раде Украины собираются создать Временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию коррупционных действий мэра Одессы Геннадия Труханова. Но для этого нужна поддержка 226 нардепов. Об этом 19 октября сообщил на своей странице в Facebook депутат ВРУ от Одессы Алексей Леонов (“Слуга народа”), передает УНН.
Детали
По словам Леонова, 19 октября руководитель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия подписал состав комиссии.
“Сейчас я подаю на подтверждение регистрации ВСК регламентным комитетом Верховной Рады и вынесение вопроса на рассмотрение депутатов парламента. Для официального старта работы комиссии необходимо 226 голосов народных избранников”, — заявил Алексей Леонов.
В состав комиссии намерены войти 8 депутатов.
Большинство из них представляют фракцию “Слуга народа”: это Алексей Леонов, Игорь Негулевский, Олег Колев, Александр Сова, Владимир Гевко и Анатолий Остапенко. Также по словам Леонова в комиссию войдут депутаты Андрей Николаенко (“Батьківщина”) и Иван Чайковский (“За майбутнє”).
Напомним, 11 октября Высший антикоррупционный суд отказал прокурору в аресте мэра Одессы Геннадия Труханова по делу о завладении землей в Одессе и назначил залог в 30,2 миллиона гривен.