Штучний інтелект допоміг затримати палія, який спричинив пожежі в Лос-Анджелесі
Київ • УНН
Федеральна влада заарештувала 29-річного Джонатана Ріндеркнехта, водія Uber, підозрюваного у підпалі, що призвів до пожеж біля узбережжя Лос-Анджелеса. Ці пожежі знищили 9500 акрів лісу, забрали 12 життів та пошкодили понад 6000 будівель.
Передає УНН із посиланням на El Pais та ВВС.
Деталі
Підозрваний у зв'язку з пожежею в житловому комплексі Palisades, яка згодом переросла у велике займання, що спустишило і Пасіфік-Палісейдс і Малібу, призвівши до жертв та руйнувань, був заарештований у вівторок, і наразі офіційно звинувачений в зловмисному підпалі, - інциденті, який відбувся в січні 2025 року.
Підозрюваний — Джонатан Ріндеркнехт, 29-річний водій Uber з Флориди, а точніше, з прибережного міста Мельбурн, розташованого приблизно в 100 кілометрах на південь від Орландо.
Цікавий факт: серед доказів, зібраних з цифрових пристроїв Джонатана Ріндеркнехта, було зображення, яке він створив у ChatGPT. На цьому знімку я зображено палаюче місто. Це підвтердили представники Міністерства юстиції США.
Відповідно до поточної інформації слідства, Ріндеркнехт, який проживав у районі Пасифік-Палісейдс, навмисно підпалив дорогу в горах Санта-Моніки в перший день 2025 року.
Безрозсудність однієї людини призвела до однієї з найстрашніших пожеж в історії Лос-Анджелеса
Події січня 2025 року, що передуали займанню у Palisades
За кілька годин до початку пожежі Ріндеркнехт працював водієм Uber. Двоє його пасажирів повідомили, що він був "хвильований і в поганому настрої".
Висадивши клієнта в Пасифік-Палісейдс, де він також жив, фігурант вирушив на стежку "Скул-Рок". Там він записав відео, послухав пісню під відео, на якому були видні палаючі предмети, і прогулявся по околицях.
Незабаром після цього було виявлено пожежу. Ріндеркнехт зник з місця події на своїй машині. Але, потім повернувся, щоб ще раз оглянути пожежу і зняти її на відео.
Пізніше він збрехав владі про своє місцезнаходження. Втім дані його iPhone показали, що він перебував всього в дев'яти метрах від джерела пожежі.
Нагадаємо
