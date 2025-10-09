$41.400.09
Штучний інтелект допоміг затримати палія, який спричинив пожежі в Лос-Анджелесі

Київ • УНН

 • 804 перегляди

Федеральна влада заарештувала 29-річного Джонатана Ріндеркнехта, водія Uber, підозрюваного у підпалі, що призвів до пожеж біля узбережжя Лос-Анджелеса. Ці пожежі знищили 9500 акрів лісу, забрали 12 життів та пошкодили понад 6000 будівель.

Штучний інтелект допоміг затримати палія, який спричинив пожежі в Лос-Анджелесі

Федеральна влада за дпомогою зображення ChatGPT заарештувала підозрюваного у справі пожеж, що спустошили лісові масиви площею 9500 акрів біля узбережжя Лос-Анджелеса, призвівши до загибелі 12 осіб і руйнуванню та пошкодженню понад 6000 будівель.

Передає УНН із посиланням на El Pais та ВВС.

Деталі

Підозрваний у зв'язку з пожежею в житловому комплексі Palisades, яка згодом переросла у велике займання, що спустишило і Пасіфік-Палісейдс і Малібу, призвівши до жертв та руйнувань, був заарештований  у вівторок, і наразі офіційно звинувачений в зловмисному підпалі, - інциденті, який відбувся в січні 2025 року.

Підозрюваний — Джонатан Ріндеркнехт, 29-річний водій Uber з Флориди, а точніше, з прибережного міста Мельбурн, розташованого приблизно в 100 кілометрах на південь від Орландо.

Цікавий факт: серед доказів, зібраних з цифрових пристроїв Джонатана Ріндеркнехта, було зображення, яке він створив у ChatGPT. На цьому знімку я зображено палаюче місто. Це підвтердили представники Міністерства юстиції США.

Відповідно до поточної інформації слідства, Ріндеркнехт, який проживав у районі Пасифік-Палісейдс, навмисно підпалив дорогу в горах Санта-Моніки в перший день 2025 року. 

Безрозсудність однієї людини призвела до однієї з найстрашніших пожеж в історії Лос-Анджелеса

- зазначив міський прокурор Білл Ессейлі.

Події січня 2025 року, що передуали займанню у Palisades

За кілька годин до початку пожежі Ріндеркнехт працював водієм Uber. Двоє його пасажирів повідомили, що він був "хвильований і в поганому настрої".

Висадивши клієнта в Пасифік-Палісейдс, де він також жив, фігурант вирушив на стежку "Скул-Рок". Там він записав відео, послухав пісню під відео, на якому були видні палаючі предмети, і прогулявся по околицях.

Незабаром після цього було виявлено пожежу. Ріндеркнехт зник з місця події на своїй машині. Але, потім повернувся, щоб ще раз оглянути пожежу і зняти її на відео.

Пізніше він збрехав владі про своє місцезнаходження. Втім дані його iPhone показали, що він перебував всього в дев'яти метрах від джерела пожежі.

Нагадаємо

У січні у Каліфорнії вирували найбільші в історії штату лісові пожежі. УНН передавав про кількість жертв та пошкоджених будинків. 

Ігор Тележніков

