Искусственный интеллект помог задержать поджигателя, устроившего пожары в Лос-Анджелесе

Федеральные власти с помощью изображения ChatGPT арестовали подозреваемого по делу о пожарах, опустошивших лесные массивы площадью 9500 акров у побережья Лос-Анджелеса, что привело к гибели 12 человек и разрушению и повреждению более 6000 зданий.

Детали

Подозреваемый в связи с пожаром в жилом комплексе Palisades, который впоследствии перерос в крупное возгорание, охватившее и Пасифик-Палисейдс и Малибу, что привело к жертвам и разрушениям, был арестован во вторник и в настоящее время официально обвинен в злонамеренном поджоге, — инциденте, который произошел в январе 2025 года.

Подозреваемый — Джонатан Риндеркнехт, 29-летний водитель Uber из Флориды, а точнее, из прибрежного города Мельбурн, расположенного примерно в 100 километрах к югу от Орландо.

Интересный факт: среди доказательств, собранных с цифровых устройств Джонатана Риндеркнехта, было изображение, которое он создал в ChatGPT. На этом снимке изображен горящий город. Это подтвердили представители Министерства юстиции США.

Согласно текущей информации следствия, Риндеркнехт, проживавший в районе Пасифик-Палисейдс, намеренно поджег дорогу в горах Санта-Моники в первый день 2025 года.

Безрассудство одного человека привело к одному из самых страшных пожаров в истории Лос-Анджелеса - отметил городской прокурор Билл Эссейли.

События января 2025 года, предшествовавшие возгоранию в Palisades

За несколько часов до начала пожара Риндеркнехт работал водителем Uber. Двое его пассажиров сообщили, что он был "взволнован и в плохом настроении".

Высадив клиента в Пасифик-Палисейдс, где он также жил, фигурант отправился на тропу "Скул-Рок". Там он записал видео, послушал песню под видео, на котором были видны горящие предметы, и прогулялся по окрестностям.

Вскоре после этого был обнаружен пожар. Риндеркнехт скрылся с места происшествия на своей машине. Но затем вернулся, чтобы еще раз осмотреть пожар и снять его на видео.

Позже он солгал властям о своем местонахождении. Впрочем, данные его iPhone показали, что он находился всего в девяти метрах от источника пожара.

Напомним

