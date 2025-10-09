Искусственный интеллект помог задержать поджигателя, устроившего пожары в Лос-Анджелесе

$41.400.09
48.140.04
ukenru
Эксклюзив
09:10 • 2880 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 4844 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06 • 8116 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35 • 15376 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 12474 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
05:56 • 13733 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16037 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 26152 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 48263 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
8 октября, 17:48 • 34741 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.4м/с
90%
746мм
Популярные новости
Германия отменяет ускоренное получение гражданства для иностранцев8 октября, 23:38 • 13128 просмотра
Минус 60 оккупантов в день: военные отчитались, как ликвидируют россиян на Днепропетровщине9 октября, 00:06 • 15467 просмотра
БПЛА атаковали Волгоградскую область: горят объекты топливно-энергетического комплексаPhoto9 октября, 01:52 • 26977 просмотра
Тарифы принесли мир в мир: Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны04:10 • 10464 просмотра
ООН сократит четверть миротворцев в девяти горячих точках мира из-за нехватки средств07:24 • 7108 просмотра
публикации
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
09:10 • 2884 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
07:35 • 15377 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 56083 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру8 октября, 12:14 • 61624 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко8 октября, 11:59 • 40873 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Андрій Єрмак
Борис Кушнирук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Одесская область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 23924 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 41407 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 55508 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 57203 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 108240 просмотра
Актуальное
Financial Times
MIM-104 Patriot
НАСАМС
ИРИС-Т
ЧатГПТ

Искусственный интеллект помог задержать поджигателя, устроившего пожары в Лос-Анджелесе

Киев • УНН

 • 658 просмотра

Федеральные власти арестовали 29-летнего Джонатана Риндеркнехта, водителя Uber, подозреваемого в поджоге, который привел к пожарам у побережья Лос-Анджелеса. Эти пожары уничтожили 9500 акров леса, унесли 12 жизней и повредили более 6000 зданий.

Искусственный интеллект помог задержать поджигателя, устроившего пожары в Лос-Анджелесе

Федеральные власти с помощью изображения ChatGPT арестовали подозреваемого по делу о пожарах, опустошивших лесные массивы площадью 9500 акров у побережья Лос-Анджелеса, что привело к гибели 12 человек и разрушению и повреждению более 6000 зданий.

Передает УНН со ссылкой на El Pais и ВВС.

Детали

Подозреваемый в связи с пожаром в жилом комплексе Palisades, который впоследствии перерос в крупное возгорание, охватившее и Пасифик-Палисейдс и Малибу, что привело к жертвам и разрушениям, был арестован во вторник и в настоящее время официально обвинен в злонамеренном поджоге, — инциденте, который произошел в январе 2025 года.

Подозреваемый — Джонатан Риндеркнехт, 29-летний водитель Uber из Флориды, а точнее, из прибрежного города Мельбурн, расположенного примерно в 100 километрах к югу от Орландо.

Интересный факт: среди доказательств, собранных с цифровых устройств Джонатана Риндеркнехта, было изображение, которое он создал в ChatGPT. На этом снимке изображен горящий город. Это подтвердили представители Министерства юстиции США.

Согласно текущей информации следствия, Риндеркнехт, проживавший в районе Пасифик-Палисейдс, намеренно поджег дорогу в горах Санта-Моники в первый день 2025 года.

Безрассудство одного человека привело к одному из самых страшных пожаров в истории Лос-Анджелеса

- отметил городской прокурор Билл Эссейли.

События января 2025 года, предшествовавшие возгоранию в Palisades

За несколько часов до начала пожара Риндеркнехт работал водителем Uber. Двое его пассажиров сообщили, что он был "взволнован и в плохом настроении".

Высадив клиента в Пасифик-Палисейдс, где он также жил, фигурант отправился на тропу "Скул-Рок". Там он записал видео, послушал песню под видео, на котором были видны горящие предметы, и прогулялся по окрестностям.

Вскоре после этого был обнаружен пожар. Риндеркнехт скрылся с места происшествия на своей машине. Но затем вернулся, чтобы еще раз осмотреть пожар и снять его на видео.

Позже он солгал властям о своем местонахождении. Впрочем, данные его iPhone показали, что он находился всего в девяти метрах от источника пожара.

Напомним

В январе в Калифорнии бушевали крупнейшие в истории штата лесные пожары. УНН передавал о количестве жертв и поврежденных домов.

Игорь Тележников

Новости МираПогода и окружающая среда
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
ЧатГПТ
Флорида
Лос-Анджелес