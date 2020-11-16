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Шмигаль розповів, наскільки зменшилась мобільність населення на карантині “вихідного дня”

Шмигаль розповів, наскільки зменшилась мобільність населення на карантині “вихідного дня”

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Карантин “вихідного дня” дав свої результати, мобільність населення минулої суботи та неділі зменшилась на 19% та 27% відповідно. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє УНН

“В суботу мобільність зменшилася на 19 %, а в неділю на 27%. Це дуже важливі показники. Це, за даними досліджень міжнародних наукових інституцій, втричі зменшує розповсюдження хвороби”, — заявив прем’єр.

За його словами, медична система наразі справляється з тією кількістю хворих, яка є на сьогоднішній день, але кількість лікарів та їхні фізичні можливості — обмежені.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шмигаль — бізнесу: “карантин вихідного дня” можуть визнати форс-мажором

“Кількість ліжок ми збільшуємо, кисень підводимо, працюємо над цим постійно і будемо це робити, але може настати момент, коли прийдеться закривати країну, коли лікарі будуть стояти перед питанням вибору: чиє життя рятувати і, у зв’язку з цим, нам необхідно зробити кроки, які дадуть змогу досягти плато. І, власне, карантин „вихідного дня“ — це шість днів у цьому місяці, коли ми призупиняємо мобільність населення, призупиняємо широкі соціальні контакти. Сьогодні головна мета — не довести медичну систему до колапсу і не довести країну до того моменту, коли прийдеться закривати все на повний локдаун. Це буде катастрофічний удар по економіці і ми маємо сьогодні робити всі кроки для того, щоб врятувати економіку, але в першу чергу, врятувати життя людей”, — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський на нараді з приводу “карантину вихідного дня”, проти якого виступили низка облцентрів та бізнес, висловив думку, що Україна зробила правильний крок.

Додамо, уряд 11 листопада ввів “карантин вихідного дня” на три пари вихідних до кінця листопада — простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Проти такого рішення виступила влада низки облцентрів та представники бізнесу.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин — до 31 грудня включно.

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