Шмигаль розповів, наскільки зменшилась мобільність населення на карантині “вихідного дня”

“В суботу мобільність зменшилася на 19 %, а в неділю на 27%. Це дуже важливі показники. Це, за даними досліджень міжнародних наукових інституцій, втричі зменшує розповсюдження хвороби”, — заявив прем’єр.

За його словами, медична система наразі справляється з тією кількістю хворих, яка є на сьогоднішній день, але кількість лікарів та їхні фізичні можливості — обмежені.

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“Кількість ліжок ми збільшуємо, кисень підводимо, працюємо над цим постійно і будемо це робити, але може настати момент, коли прийдеться закривати країну, коли лікарі будуть стояти перед питанням вибору: чиє життя рятувати і, у зв’язку з цим, нам необхідно зробити кроки, які дадуть змогу досягти плато. І, власне, карантин „вихідного дня“ — це шість днів у цьому місяці, коли ми призупиняємо мобільність населення, призупиняємо широкі соціальні контакти. Сьогодні головна мета — не довести медичну систему до колапсу і не довести країну до того моменту, коли прийдеться закривати все на повний локдаун. Це буде катастрофічний удар по економіці і ми маємо сьогодні робити всі кроки для того, щоб врятувати економіку, але в першу чергу, врятувати життя людей”, — наголосив Шмигаль.