Шмыгаль рассказал, насколько уменьшилась мобильность населения на карантине "выходного дня"

“В субботу мобильность уменьшилась на 19%, а в воскресенье на 27%. Это очень важные показатели. Это, по данным исследований международных научных институтов, втрое уменьшает распространение болезни”, — заявил премьер.
По его словам, медицинская система пока справляется с тем количеством больных, которое есть на сегодняшний день, но количество врачей и их физические возможности — ограничены.
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“Количество коек мы увеличиваем, кислород подводим, работаем над этим постоянно и будем это делать, но может наступить момент, когда придется закрывать страну, когда врачи будут стоять перед вопросом выбора: чью жизнь спасать и, в связи с этим, нам необходимо предпринять шаги, которые позволят достичь плато. И, собственно, карантин „выходного дня“ — это шесть дней в этом месяце, когда мы приостанавливаем мобильность населения, приостанавливаем широкие социальные контакты. Сегодня главная цель — не довести медицинскую систему к коллапсу и не довести страну до того момента, когда придется закрывать все на полный локдаун. Это будет катастрофический удар по экономике и мы сегодня должны делать все шаги для того, чтобы спасти экономику, но в первую очередь, спасти жизни людей”, — подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по поводу “карантина выходного дня”, против которого выступили ряд облцентров и бизнес, высказал мнение, что Украина сделала правильный шаг.
Добавим, правительство 11 ноября ввело карантин выходного дня" на три пары выходных до конца ноября — простыми словами, не будет ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Против такого решения выступили власти ряда облцентров и представители бизнеса.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин — до 31 декабря включительно.