Шквальний вітер накриє Захід України: оголошено І рівень небезпеки

Ввечері 1 січня, а також упродовж доби 2 січня у Львівській, Івано-Франківській, гірських районах Закарпатської та Чернівецької областей очікується шквальний вітер до 25 м/с, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Пориви сягатимуть 15–20 м/с. Вночі та вранці місцями – до 25 м/с. Оголошений І рівень небезпеки (жовтий) - йдеться у дописі.

Крім того, надзвичайники нагадують, що "негода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств. Будьте обережні!"

