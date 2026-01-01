$42.350.03
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
11:27 • 11871 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 12566 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 12361 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 87933 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 103742 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 39447 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 38374 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 33819 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 27459 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Шквальний вітер накриє Захід України: оголошено І рівень небезпеки

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Увечері 1 січня та протягом 2 січня у Львівській, Івано-Франківській, гірських районах Закарпатської та Чернівецької областей прогнозується шквальний вітер до 25 м/с. Оголошено І рівень небезпеки (жовтий), що може ускладнити роботу підприємств.

Шквальний вітер накриє Захід України: оголошено І рівень небезпеки

Ввечері 1 січня, а також упродовж доби 2 січня у Львівській, Івано-Франківській, гірських районах Закарпатської та Чернівецької областей очікується шквальний вітер до 25 м/с, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Пориви сягатимуть 15–20 м/с. Вночі та вранці місцями – до 25 м/с. Оголошений І рівень небезпеки (жовтий) 

- йдеться у дописі.

Крім того, надзвичайники нагадують, що "негода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств. Будьте обережні!"

Нагадаємо

У Карпатах намело понад метр снігу та тримається 18-градусний мороз: рятувальники попередили туристів.

Алла Кіосак

Погода та довкілля
Морози в Україні
Енергетика
Сніг в Україні
Чернівецька область
Львівська область
Івано-Франківська область
Закарпатська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Карпати