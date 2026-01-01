Шквальний вітер накриє Захід України: оголошено І рівень небезпеки
Київ • УНН
Увечері 1 січня та протягом 2 січня у Львівській, Івано-Франківській, гірських районах Закарпатської та Чернівецької областей прогнозується шквальний вітер до 25 м/с. Оголошено І рівень небезпеки (жовтий), що може ускладнити роботу підприємств.
Ввечері 1 січня, а також упродовж доби 2 січня у Львівській, Івано-Франківській, гірських районах Закарпатської та Чернівецької областей очікується шквальний вітер до 25 м/с, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Пориви сягатимуть 15–20 м/с. Вночі та вранці місцями – до 25 м/с. Оголошений І рівень небезпеки (жовтий)
Крім того, надзвичайники нагадують, що "негода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств. Будьте обережні!"
Нагадаємо
У Карпатах намело понад метр снігу та тримається 18-градусний мороз: рятувальники попередили туристів.