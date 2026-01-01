Шквальный ветер накроет Запад Украины: объявлен I уровень опасности

$42.350.03
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Минус 1060 бойцов и 769 БпЛА: с какими потерями входят россияне в 2026 год
Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-Лаго
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго
На Волыни после атаки рф ликвидировали пожары на объектах критической инфраструктуры: показали последствия
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фото
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 года
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни
Шквальный ветер накроет Запад Украины: объявлен I уровень опасности

Киев • УНН

 140 просмотра

Вечером 1 января и в течение 2 января во Львовской, Ивано-Франковской, горных районах Закарпатской и Черновицкой областей прогнозируется шквальный ветер до 25 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый), что может усложнить работу предприятий.

Шквальный ветер накроет Запад Украины: объявлен I уровень опасности

Вечером 1 января, а также в течение суток 2 января во Львовской, Ивано-Франковской, горных районах Закарпатской и Черновицкой областей ожидается шквальный ветер до 25 м/с, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Порывы будут достигать 15–20 м/с. Ночью и утром местами – до 25 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый)

- говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели напоминают, что "непогода может усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий. Будьте осторожны!"

В Карпатах намело более метра снега и держится 18-градусный мороз: спасатели предупредили туристов.

Алла Киосак

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Энергетика
Снег в Украине
Черновицкая область
Львовская область
Ивано-Франковская область
Закарпатская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Карпатские горы