Шквальный ветер накроет Запад Украины: объявлен I уровень опасности

Вечером 1 января, а также в течение суток 2 января во Львовской, Ивано-Франковской, горных районах Закарпатской и Черновицкой областей ожидается шквальный ветер до 25 м/с, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Порывы будут достигать 15–20 м/с. Ночью и утром местами – до 25 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый) - говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели напоминают, что "непогода может усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий. Будьте осторожны!"

