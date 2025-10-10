Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
Сенат США схвалив законопроєкт про військові витрати на 2026 рік, що включає $500 млн допомоги Україні. За документ проголосували 77 сенаторів, проти – 20.
Сенат США у четвер, 9 вересня, схвалив законопроєкт про військові витрати на 2026 фінансовий рік, який включає пів мільярда доларів допомоги Україні. Про це повідомляють світові ЗМІ, зокрема Bloomberg та CNN, пише УНН.
Деталі
Рішення стало рідкісним прикладом двопартійної підтримки: за документ проголосували 77 сенаторів, проти – 20. Законопроєкт санкціонує виплати військовим, проєкти військового будівництва, розробку озброєнь та визначає геостратегічні пріоритети США.
Документ передбачає продовження терміну дії Ініціативи США з надання сприяння Україні у сфері безпеки (USAI) до 2028 року та розширення фінансування цієї програми до $500 млн. Як повідомляють медіа, ухвалення законопроєкту затягувалося через дискусії сенаторів щодо інших пріоритетів, включно з голосуванням за відновлення роботи уряду.
Раніше у вересні Палата представників ухвалила власну версію пакета оборонних витрат із низкою спірних положень, підтриманих Республіканською партією. Тепер обидві палати Конгресу мають узгодити розбіжності у спеціальному комітеті, а остаточний варіант законопроєкту повинен бути ухвалений до кінця 2025 року.
