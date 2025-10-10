$41.400.09
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 28004 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 24860 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 31352 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 35468 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 57567 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило "найдешевшого аналога" рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 54456 перегляди
"Законопроєкт приховають": що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 27579 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 22857 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 45720 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ

Київ • УНН

 • 808 перегляди

Сенат США схвалив законопроєкт про військові витрати на 2026 рік, що включає $500 млн допомоги Україні. За документ проголосували 77 сенаторів, проти – 20.

Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ

Сенат США у четвер, 9 вересня, схвалив законопроєкт про військові витрати на 2026 фінансовий рік, який включає пів мільярда доларів допомоги Україні. Про це повідомляють світові ЗМІ, зокрема Bloomberg та CNN, пише УНН

Деталі

Рішення стало рідкісним прикладом двопартійної підтримки: за документ проголосували 77 сенаторів, проти – 20. Законопроєкт санкціонує виплати військовим, проєкти військового будівництва, розробку озброєнь та визначає геостратегічні пріоритети США.

Комітет Сенату США схвалив виділення 1 млрд доларів допомоги Україні в оборонному законопроєкті01.08.25, 00:22 • 8381 перегляд

Документ передбачає продовження терміну дії Ініціативи США з надання сприяння Україні у сфері безпеки (USAI) до 2028 року та розширення фінансування цієї програми до $500 млн. Як повідомляють медіа, ухвалення законопроєкту затягувалося через дискусії сенаторів щодо інших пріоритетів, включно з голосуванням за відновлення роботи уряду.

Раніше у вересні Палата представників ухвалила власну версію пакета оборонних витрат із низкою спірних положень, підтриманих Республіканською партією. Тепер обидві палати Конгресу мають узгодити розбіжності у спеціальному комітеті, а остаточний варіант законопроєкту повинен бути ухвалений до кінця 2025 року.

Сенат США знову не ухвалив законопроєкт про фінансування уряду, шатдаун триває07.10.25, 05:06 • 4350 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Республіканська партія США
Bloomberg
Сполучені Штати Америки
Україна