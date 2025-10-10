Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
Сенат США одобрил законопроект о военных расходах на 2026 год, включающий $500 млн помощи Украине. За документ проголосовали 77 сенаторов, против – 20.
Сенат США в четверг, 9 сентября, одобрил законопроект о военных расходах на 2026 финансовый год, который включает полмиллиарда долларов помощи Украине. Об этом сообщают мировые СМИ, в частности Bloomberg и CNN, пишет УНН.
Детали
Решение стало редким примером двухпартийной поддержки: за документ проголосовали 77 сенаторов, против – 20. Законопроект санкционирует выплаты военным, проекты военного строительства, разработку вооружений и определяет геостратегические приоритеты США.
Документ предусматривает продление срока действия Инициативы США по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (USAI) до 2028 года и расширение финансирования этой программы до $500 млн. Как сообщают медиа, принятие законопроекта затягивалось из-за дискуссий сенаторов относительно других приоритетов, включая голосование за возобновление работы правительства.
Ранее в сентябре Палата представителей приняла собственную версию пакета оборонных расходов с рядом спорных положений, поддержанных Республиканской партией. Теперь обе палаты Конгресса должны согласовать разногласия в специальном комитете, а окончательный вариант законопроекта должен быть принят до конца 2025 года.
